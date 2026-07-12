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Khám phá xưởng chế tác đầu lân thủ công lâu đời ở TP.HCM
Video Đời sống

Khám phá xưởng chế tác đầu lân thủ công lâu đời ở TP.HCM

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Lê Phương Danh - Nguyễn Như Hải Thanh - Trần Ngọc Đoan Trang và 3 người khác
Giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, có một góc nhỏ vẫn ngày ngày lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống nghề làm đầu lân thủ công. Không những thế, nơi đây còn là nơi gìn giữ tinh hoa của một nghề đã gắn bó với nhiều thế hệ.

Trong khuôn khổ học phần "Sản xuất tin tức và phóng sự" tại Báo Thanh Niên, nhóm sinh viên ngành quan hệ công chúng Trường ĐH Hoa Sen đã hoàn thành tác phẩm "Giữ hồn nghề chế tác đầu lân thủ công".

Khám phá xưởng chế tác đầu lân thủ công lâu đời ở TP.HCM

Phóng sự nói về quy trình làm đầu lân thủ công và nhịp sống lao động thường ngày của những người thợ tại xưởng chế tác Hải Nam Liên Hữu. Thông qua lời kể của anh Lâm Dân cùng hình ảnh chi tiết từ khâu tạo hình, dán giấy đến lúc vẽ trang trí hoàn thiện, tác phẩm phản ánh cách những người thợ nơi đây gắn bó với nghề như một tâm huyết để gìn giữ tinh hoa văn hóa truyền thống và tiếp nối đam mê của các thế hệ đi trước.

Nhóm tác giả: Lê Phương Danh, Nguyễn Như Hải Thanh, Trần Ngọc Đoan Trang, Trần Thanh Xuân, Nguyễn Phạm Gia Nghi, Lê Thị Hoài Ân

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