Khám sức khỏe trước khi kết hôn: 'Cao to nhưng cũng lo'

"Bên ngoài tưởng khỏe chứ bên trong sao biết được"

Nguyễn Hoàng Phi (24 tuổi, ngụ đường Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết sở dĩ quyết định đi khám sức khỏe trước hôn nhân vì muốn kiểm tra bản thân có "đủ chất lượng" để cưới vợ hay là chưa.

Một thanh niên đi tư vấn và khám kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn THANH NAM

Dù ngoại hình cao hơn 1,8 m, nặng gần 90 kg, tuy nhiên Phi nói: "Cao to nhưng cũng lo. Bên ngoài tưởng khỏe chứ bên trong thì làm sao biết được. Chỉ có giới chuyên môn về y tế mới biết. Thế nên mình đi khám cho chắc chắn".

Sáng 11.7, tại Trung tâm y tế Q.Bình Thạnh có nhiều người trẻ như Phi. Họ đến khám tiền hôn nhân để có cơ hội đánh giá sức khỏe tổng quát và sức khỏe sinh sản trước khi bước vào đời sống hôn nhân.

"Đi khám để lỡ gặp vấn đề gì thì bác sĩ (BS) có thể phát hiện sớm các bệnh lý nhằm đưa ra lời khuyên giúp mình điều chỉnh sức khỏe trước khi trở thành cô dâu trong thời gian tới", chị Võ Hoàng Quốc Thư (31 tuổi, ngụ đường Lê Văn Duyệt, Q.Bình Thạnh) cho hay.

Cặp đôi Nguyễn Hữu Duy và Lại Thu Uyên (cùng 28 tuổi, ngụ đường Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh) nói: "Việc đi khám sức khỏe tiền hôn nhân để chuẩn bị tốt tâm lý cho đời sống vợ chồng, chuyện sinh con, khắc phục cũng như điều trị sớm các nguy cơ bệnh tật về sinh dục và sinh sản. Chúng mình nghĩ rằng đây là yếu tố quan trọng để bảo vệ hạnh phúc gia đình, tổ ấm sau này".

Nhiều cặp đôi quyết định đi tầm soát sức khỏe tiền hôn nhân

Chị Nguyễn Thị Lệ Thảo (30 tuổi, ngụ đường Bạch Đằng, Q.Bình Thạnh) cho biết: "Những rủi ro liên quan đến sức khỏe luôn tiềm ẩn. Và cách tốt nhất để phát hiện là phải đi khám tầm soát sức khỏe; để lỡ không may gặp các bệnh lây qua đường tình dục thì BS có thể tư vấn cách chăm sóc sức khỏe, điều trị phù hợp. Bởi những bệnh ấy có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Nếu không được phát hiện sớm hoặc không quản lý, kiểm soát bệnh đúng cách, rất có thể để lại hệ lụy khó lường. Đặc biệt ảnh hưởng xấu đến đời sống hôn nhân, cũng như có thể dẫn đến những biến chứng về sức khỏe như: vô sinh, sinh non, sẩy thai, mang thai ngoài tử cung…".

Trong sáng 11.7, các cặp đôi đã lần lượt được khám sức khỏe tổng quát, kiểm tra tổng quát về đo huyết áp, cân nặng, xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm, chụp X-quang, khám các bệnh lây qua đường tình dục, xem xét bệnh sử gia đình hai bên…

Vô sinh nam không còn là vô vọng

Trao đổi với PV Thanh Niên, TS-BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM), cho biết ông đánh giá cao hoạt động tư vấn và khám kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn dành cho các cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn mà Sở Y tế TP.HCM, cụ thể là Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM tổ chức.

Các cặp đôi sắp bước vào hôn nhân đi tầm soát sức khỏe là cách tốt để giúp tăng thêm hạnh phúc

Theo TS-BS Mai Bá Tiến Dũng, nhiều người thường mặc định vô sinh là do nữ. Tuy nhiên, theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, nguyên nhân các cặp vợ chồng không có con thì vô sinh nam chiếm 30% (vô sinh nữ 40%, do cả hai vợ chồng là 20%, 10% không rõ nguyên nhân). Bên cạnh đó, có nhiều nghiên cứu chứng minh vô sinh do nam giới xấp xỉ nữ nên câu chuyện vô sinh nam ngày càng được quan tâm. Vì lẽ đó, trong hoạt động lần này chú trọng vấn đề vô sinh nam. Ngoài khám tầm soát thì hoạt động này còn có chiến lược hỗ trợ cho bệnh nhân (nếu có vấn đề về sức khỏe) được điều trị, có con với chi phí phù hợp.

"Các BS sẽ khám, xét nghiệm tinh dịch đồ cho nam giới. Sau đó, tư vấn chế độ ăn uống, sinh hoạt, quan hệ… nhằm giúp các cặp vợ chồng sớm có kết quả về con cái. Trường hợp phát hiện tinh trùng bất thường về số lượng hoặc không có thì chúng tôi mời bệnh nhân quay lại để xét nghiệm chuyên sâu hơn", TS-BS Mai Bá Tiến Dũng nói.

Cũng theo TS-BS Mai Bá Tiến Dũng, ngành nam khoa của VN ngang tầm khu vực châu Á và đang tiếp cận chuẩn châu Âu. Ngành nam khoa đã và đang áp dụng nhiều kỹ thuật tiến bộ trong y học suốt thời gian qua. Đồng thời, có những bước tiến vượt bậc trong chẩn đoán và điều trị vô sinh, hướng đến việc vô sinh nam không còn vô vọng.

Theo TS-BS Mai Bá Tiến Dũng, việc các cặp đôi sắp bước vào hôn nhân đi tầm soát sức khỏe là cách tốt để giúp tăng thêm hạnh phúc.

"Chúng tôi rất mong muốn đồng hành cùng các trung tâm y tế ở TP.HCM cũng như Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM để không chỉ dừng lại ở việc khám nam khoa, tầm soát về sinh sản cho người trẻ, những người sắp sửa thành chồng thành vợ, mà còn cùng nhau nghiên cứu, tìm mối liên hệ giữa câu chuyện tinh trùng bất thường với chế độ sinh hoạt, bệnh lý của bệnh nhân. Hướng đến những chương trình như: ngăn ngừa thuốc lá trong nam giới bởi hệ lụy là làm giảm chất lượng tinh dịch đồ; phòng chống những bệnh lý lây qua đường tình dục… ", TS-BS Mai Bá Tiến Dũng nói thêm.

BS Hoàng Thị Huế, Trung tâm y tế Q.Bình Thạnh, khuyên những người trẻ sắp thành chồng, thành vợ: "Các cặp đôi sắp cưới nên tầm soát sức khỏe tiền hôn nhân. Việc này đóng vai trò rất quan trọng, vì có thể kiểm tra sức khỏe để biết liệu có đủ điều kiện sinh ra những đứa con khỏe mạnh hay không. Trường hợp phát hiện sức khỏe có những bất thường thì điều trị sớm".