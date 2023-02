Khám xét khẩn cấp thêm một trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội

Chiều 25.2, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-05V, đóng tại P.Đức Giang (Q.Long Biên, Hà Nội) để làm rõ những sai phạm tại đây.

Trung tâm Đăng kiểm 29-05V thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam NGUYỄN BÍCH

Ngoài khám xét trung tâm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội cũng phối hợp với Công an Q.Long Biên khám xét khẩn cấp nơi ở đối với ông Phạm Quốc Bình, cựu Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 29-05V; Ngô Văn Việt, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm 29-05V; và Phạm Trọng Tuệ, Trưởng dây chuyền đăng kiểm của trung tâm này.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi nhận hối lộ.

Công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm 29-05V thu nhiều dữ liệu NGUYỄN BÍCH

Bước đầu, 3 người kể trên khai nhận trong quá trình đăng kiểm phương tiện, phát hiện lỗi về đèn, phanh, khí thải,… thì đăng kiểm viên sẽ trực tiếp nhận từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, tùy theo lỗi của phương tiện để bỏ qua những lỗi này và cấp giấy, tem chứng nhận kiểm định lưu thông trên đường.

Công an Q.Long Biên đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của từng người để xử lý theo quy định.

Trung tâm Đăng kiểm 29-05V tạm dừng hoạt động phục vụ việc khám xét

NGUYỄN BÍCH

Trước đó, ngày 24.2, Công an H.Đông Anh (Hà Nội) đã khám xét và bắt khẩn cấp 2 lãnh đạo, 3 nhân viên Trung tâm Đăng kiểm 29-07D, đặt tại địa bàn huyện này để làm rõ hành vi nhận hối lộ.

Cùng ngày 24.2, Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) cũng khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm 29-10D để làm rõ việc nhận tiền để đăng kiểm trái quy định.

Theo Công an Hà Nội, trên địa bàn có 31 trung tâm đăng kiểm, tuy nhiên công an đã xác định một nửa trong số này có vi phạm. Tính tới nay, công an đã khởi tố hàng trăm bị can để điều tra tội nhận hối lộ. Các bị can đều là giám đốc, phó giám đốc, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của các trung tâm đăng kiểm.

Sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xảy ra từ nhiều năm nay, mỗi trung tâm hưởng lợi bất chính hàng tỉ đồng, chủ yếu là nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi không đủ điều kiện đăng kiểm như hệ thống phanh, tiêu chuẩn khí thải, đèn, trọng tải…