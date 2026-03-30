Khẩn cấp chặn dịch tay chân miệng

Báo cáo với đoàn công tác, thạc sĩ - bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, cho biết số ca mắc tay chân miệng tại TP.HCM đang gia tăng. Trong 12 tuần đầu năm 2026, các bệnh viện tại TP.HCM tiếp nhận 10.886 ca, tăng mạnh so với cùng kỳ. Trong đó, có 1.992 ca nhập viện, 221 ca nặng.

Cùng thời điểm, TP.HCM ghi nhận 332 ổ dịch tay chân miệng, gồm: 181 ổ dịch trong trường học và 151 ổ dịch tại cộng đồng. Đáng lo ngại, vi rút EV71 (tác nhân gây bệnh tay chân miệng nặng) xuất hiện trở lại từ tháng 11.2025 và hiện chiếm khoảng 24% tổng số mẫu xét nghiệm năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương thăm bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng mức độ nặng ở Bệnh viện Nhi đồng 2 ẢNH: HOÀI NHIÊN

PGS-TS Nguyễn Vũ Thượng, Phó viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, thông tin, đã có 8 trường hợp tử vong do tay chân miệng ở phía nam, gồm TP.HCM có 4 ca và các địa phương An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp mỗi nơi 1 ca.

Ông Thượng dự báo dịch tay chân miệng tại TP.HCM có nguy cơ gia tăng, đặc biệt là ca nặng, đẩy áp lực lên các bệnh viện tuyến cuối. Theo ông, điểm nóng cần siết chặt nhất là khối mầm non. Đây là nhóm nguy cơ cao nhất, khoảng 80% ca bệnh nặng rơi vào trẻ dưới 36 tháng tuổi. Trường mầm non phải trở thành "chốt chặn" đầu tiên: phát hiện sớm trẻ nghỉ học bất thường, xử lý ngay từ dấu hiệu nghi ngờ, không chờ ca bệnh xác định.

Tại buổi làm việc, BS Nguyễn Đình Qui, Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 2, cảnh báo vi rút EV71 có thể gây biến chứng nặng ở thần kinh, tim mạch, tuần hoàn và hô hấp. Bệnh có thể chuyển nặng chỉ trong vòng 24 giờ, buộc phải phát hiện sớm và cấp cứu kịp thời. Theo bác sĩ, phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác với các dấu hiệu báo động như: sốt cao liên tục 40 - 41 độ C, khó đáp ứng thuốc hạ sốt; trẻ giật mình nhiều; run tay chân hoặc biểu hiện bất thường về thần kinh...

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết TP.HCM có 2 dịch bệnh chính lưu hành hằng năm là sốt xuất huyết và tay chân miệng. Ông kỳ vọng vắc xin phòng bệnh tay chân miệng khi được triển khai tiêm trong thời gian tới sẽ góp phần kiểm soát dịch bệnh.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương yêu cầu toàn ngành y tế chủ động ứng phó nguy cơ bùng phát bệnh tay chân miệng trong bối cảnh nhiều dịch bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, sởi, não mô cầu cùng có xu hướng gia tăng, làm tăng nguy cơ "dịch chồng dịch".

Theo Bộ Y tế, trong gần 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 25.000 ca tay chân miệng, tăng khoảng 5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Tay chân miệng là bệnh lưu hành quanh năm nhưng thường gia tăng vào khoảng tháng 3 - 5 và tháng 9 - 10, chủ yếu gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ trong độ tuổi mẫu giáo.

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, ổ dịch để xử lý kịp thời, ngăn lây lan. Tay chân miệng có thể lây qua đường tiêu hóa, nước bọt, dịch tiết, bóng nước, phân người bệnh, kể cả từ người nhiễm không triệu chứng. Tuy nhiên, xét nghiệm người tiếp xúc gần chỉ thực hiện theo chỉ định chuyên môn, không làm đại trà.

Bộ Y tế yêu cầu rà soát quy trình tiếp nhận, phân tuyến và chuyển tuyến để tránh chậm trễ, nhất là với những ca nặng có thể diễn tiến nhanh. Các bệnh viện tuyến trên cần tăng cường hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn từ xa cho tuyến dưới, đồng thời siết chặt kiểm soát nhiễm khuẩn để hạn chế lây chéo trong cơ sở y tế.