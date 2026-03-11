Khẩn cấp đưa thuốc giải Botulinum từ Thụy Sĩ về cứu 3 bệnh nhi đang nguy kịch

Chiều 11.3, Sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết vừa tiếp nhận 5 lọ thuốc kháng độc tố Botulinum do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp nhằm điều trị cho các bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua.

Theo đó, số thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) được đại diện WHO vận chuyển từ Thụy Sĩ về Hà Nội vào chiều cùng ngày.

Hiện đại diện Sở Y tế TP.Đà Nẵng đang phối hợp với đại diện WHO tại Việt Nam đưa lô thuốc từ Hà Nội vào Đà Nẵng bằng đường hàng không, dự kiến khoảng 20 giờ tối nay máy bay sẽ hạ cánh.

Ngay sau khi về đến Đà Nẵng, số thuốc trên sẽ được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng và Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để kịp thời điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc.

Món cá muối ủ chua khiến 3 anh em trong 1 gia đình nguy kịch ẢNH: C.X

Theo ngành y tế TP.Đà Nẵng, thời gian gần đây tại một xã vùng cao của thành phố ghi nhận nhiều trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum.

Ngày 9.3, Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tiếp nhận 5 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua, nghi do độc tố Botulinum. Trong đó, một trường hợp được xác định dương tính với vi khuẩn Clostridium botulinum.

Hiện có 3 bệnh nhân gồm H.Q.N (7 tuổi), H.Q.B (11 tuổi) và H.N.T (15 tuổi, cùng ở thôn 8, xã Phước Năng, TP.Đà Nẵng) đang diễn tiến nặng, nguy cơ đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, nguồn thuốc kháng độc tố Botulinum tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung hiện không có sẵn.

Trước tình huống khẩn cấp, Sở Y tế TP.Đà Nẵng đã gửi văn bản đề nghị WHO tại Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 5 lọ thuốc BAT từ nguồn dự trữ quốc tế để kịp thời cứu chữa bệnh nhân. Sau khi tiếp nhận đề nghị, WHO đã nhanh chóng chấp thuận và tổ chức vận chuyển thuốc từ Thụy Sĩ về Việt Nam.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 7.3, 6 người trong cùng một gia đình tại xã vùng cao Phước Năng đã ăn món cá ủ chua. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, 3 trẻ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau bụng, nôn mửa và mệt nhiều.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.Đà Nẵng cùng các ngành chức năng đã có mặt tại nhà các nạn nhân để tìm hiểu thêm thông tin ẢNH: C.X

Đến sáng 8.3, các bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để tiếp tục điều trị.

Trong số 3 bệnh nhân nhập viện, trường hợp nặng nhất là H.N.T (15 tuổi). Khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê, khó thở, đồng tử giãn và suy hô hấp nặng.

Hai bệnh nhi còn lại là H.Q.N và H.Q.B cũng có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, yếu cơ, sụp mi và khó thở. Sau khi tình trạng bước đầu ổn định, cả hai được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để điều trị chuyên sâu.

Theo nhận định của các bác sĩ, 3 trường hợp đều nghi ngộ độc độc tố Botulinum - một loại độc tố thần kinh cực mạnh có thể gây liệt cơ và suy hô hấp nếu không được xử trí kịp thời. Hiện các bệnh nhân vẫn được theo dõi chặt chẽ và điều trị tích cực.

Thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent là loại thuốc cực hiếm và có giá khoảng 8.000 USD/lọ (tương đương hơn 200 triệu đồng/lọ). Đây là thuốc đặc trị dùng để điều trị ngộ độc Clostridium Botulinum, thường cần nhập khẩu khẩn cấp từ nước ngoài.



