Văn hóa

Khẩn cấp gia cố, chống sạt lở khu vực chân tháp Sáng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
30/01/2026 06:50 GMT+7

Thông tin từ Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng cho biết Sở đang phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp gia cố, chống sạt lở khu vực chân tháp Sáng - hạng mục kiến trúc duy nhất còn lại của di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương (thuộc xã Đồng Dương; H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ) trong thời gian chờ phê duyệt quy hoạch bảo tồn tổng thể.

Theo phản hồi của Sở VH-TT-DL Đà Nẵng trước ý kiến góp ý của công dân, Phật viện Đồng Dương là di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật có giá trị đặc biệt tiêu biểu, đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt từ năm 2016. Hiện nay, TP.Đà Nẵng đang chuẩn bị đầu tư một số dự án liên quan đến công tác bảo tồn di tích, trong đó có dự án tu bổ, gia cố, phục hồi và phát huy giá trị tháp Sáng với tổng mức đầu tư khoảng 12 tỉ đồng; dự án bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Phật viện Đồng Dương với tổng vốn khoảng 5,16 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc triển khai các dự án này còn gặp khó khăn, vướng mắc về thủ tục do di tích thuộc diện quốc gia đặc biệt, bắt buộc phải lập và phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trước khi thực hiện các dự án thành phần.

- Ảnh 1.

Tháp Sáng đang đối diện nguy cơ sạt lở phần chân, có thể đổ sập bất cứ lúc nào

ẢNH: HOÀNG SƠN

Trước mắt, Sở sẽ phối hợp làm rõ tính cấp bách của việc tu bổ tháp Sáng, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp bảo tồn cấp thiết, gia cố và chống sạt lở khu vực chân tháp nhằm bảo vệ an toàn cho phần kiến trúc còn lại trong thời gian chờ quy hoạch tổng thể được phê duyệt. Về lâu dài, Sở tập trung hoàn thiện nhiệm vụ và quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương, báo cáo UBND TP.Đà Nẵng xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở triển khai công tác bảo tồn di tích một cách tổng thể, bài bản và khoa học.

Trước đó, Thanh Niên đã phản ánh thực trạng xuống cấp nghiêm trọng của tháp Sáng - công trình kiến trúc duy nhất còn sót lại của Phật viện Đồng Dương cùng những lo ngại về nguy cơ sụp đổ nếu không được "cấp cứu" kịp thời. Việc khẩn cấp gia cố, chống sạt lở khu vực chân tháp Sáng được kỳ vọng sẽ là bước đi cần thiết để giữ lại dấu tích cuối cùng của một trung tâm Phật giáo lớn bậc nhất Vương quốc Chăm Pa xưa.

Khám phá thêm chủ đề

Gia cố Di tích Bảo tồn quy hoạch
0906 645 777

