Khẩn cấp mở rộng gấp 3 lần đường nằm sát 'đất vàng' giữa trung tâm TP.HCM

Theo đó, UBND TPHCM chấp thuận dừng thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo đường và hệ thống thoát nước theo đề xuất của Sở Tài chính và các đơn vị liên quan.

Đường nối chợ hoa Hồ Thị Kỷ, chợ hoa nổi tiếng ở TP.HCM, luôn đông đúc, khiến việc đi lại khó khăn ẢNH: VÕ HÀ LAM

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương hướng dẫn bộ phận bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư; đồng thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền về quyết định dừng dự án đúng quy định pháp luật.

Đối với dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng, UBND TP.HCM thống nhất bổ sung dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng (gồm các giao lộ trên tuyến) vào danh mục các dự án dự kiến được hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách thành phố dành cho địa phương giai đoạn 2026 - 2030.

UBND phường Vườn Lài được giao tổ chức lập, trình thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư theo đúng luật Đầu tư công; đồng thời gửi hồ sơ về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM.

Việc triển khai các chỉ đạo trên nhằm đẩy nhanh quá trình chuẩn bị đầu tư, bảo đảm nguồn lực ngân sách và đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông trong giai đoạn tới.

Đường Trần Bình Trọng, đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến Hùng Vương dài khoảng 370m nhưng mặt đường chỉ rộng trung bình 5m, nhỏ hẹp và chưa đồng bộ với hai trục lân cận là Hùng Vương và Lý Thái Tổ. Trong đó, đoạn từ điểm giao với đường Hùng Vương đến đường Hồ Thị Kỷ khá hẹp, tạo thành nút thắt cổ chai, khiến việc lưu thông qua đây vô cùng khó khăn.

Đoạn đường vốn đã nhỏ hẹp, lại thêm 2 bên nhà dân san sát cùng loạt cửa hàng của chợ hoa lấn ra lòng đường khiến khu vực này trở thành 1 trong những điểm nghẽn giao thông nhiều năm qua.

Tuyến đường Trần Bình Trọng nằm liền kề khu "đất vàng" số 1 Lý Thái Tổ - nơi đang được quy hoạch làm công viên ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo phương án được Sở Xây dựng TPHCM đề xuất, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 17 m, tương đương 4 làn xe (mỗi làn rộng 3,5 m).

Vỉa hè phía giáp khu dân cư được bố trí rộng tối thiểu 3 m; vỉa hè phía giáp công viên sẽ được thiết kế theo hồ sơ riêng của dự án công viên.

Để giảm tối đa tác động giải tỏa, Sở Xây dựng kiến nghị điều chỉnh ranh quy hoạch theo hướng mở rộng từ phía nhà dân về phía công viên, nhằm đảm bảo đủ lộ giới theo yêu cầu.

Dự án dự kiến giải tỏa, di dời 115 hộ dân và 1 tổ chức để bàn giao mặt bằng thi công. Tổng mức đầu tư dành phần lớn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với hơn 830,5 tỉ đồng; chi phí xây dựng khoảng 40,7 tỉ đồng.

Việc mở rộng đường Trần Bình Trọng gắn liền với kế hoạch chỉnh trang đô thị và phát triển mảng xanh của TP.HCM. Ngay cạnh đó, khu "đất vàng" số 1 Lý Thái Tổ rộng hơn 4,4 ha đang được chuẩn bị xây dựng công viên cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Khi hoàn thành, 2 dự án này sẽ tạo không gian mở kết nối cộng đồng ngay trung tâm thành phố, đồng thời chỉnh trang hạ tầng và làm mới diện mạo khu vực.



