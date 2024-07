Khán giả bình phim Việt: Vai diễn của Lương Thu Trang ‘quay xe’ có hợp lý?

Khán giả xem phim Trạm cứu hộ trái tim ngay từ đầu đều biết thông điệp của bộ phim là chữa lành, xoa dịu những tổn thương, hàn gắn những mối quan hệ từng gây ra bao hệ lụy do ân oán tình thù thì theo tôi nghĩ, tình tiết "cua gắt" này vẫn hợp lý. Bởi phim đã sắp kết thúc, những nhân vật trong đó dù là ác, toan tính hay từng sai lầm thì cũng đã nhận ra cái sai, có sự quay đầu để hướng thiện, chỉ riêng An Nhiên là chưa thể. Nên việc cô ta cứu bé Kitty thoát khỏi tai nạn xe là một "cú chốt kèo" để An Nhiên tự cứu lấy mình, để có thể quay lại sống bình thường trong cái nhìn nhân văn của nhiều người sau những việc cô ta đã làm.

Cú "quay xe" gây tranh cãi của nữ phản diện trong phim Chụp màn hình

Nhiều người cho rằng chỉ vài giây trước đó, An Nhiên cuồng điên lao tới muốn bắt cóc, làm hại con gái của Ngân Hà nhưng lại ngay lập tức trỗi dậy sự lương thiện sau đó là hơi gượng gạo, không hợp lý. Thật ra, tôi nghĩ hành động muốn bắt cóc Kitty chỉ là bộc phát do tâm lý không ổn định của An Nhiên chứ cô ta cũng chưa nghĩ được mình sẽ hại Kitty ra sao.

Nhưng rồi đứng trước lưỡi hái tử thần có thể cướp đi một sinh linh bé nhỏ, bản năng người mẹ trỗi dậy khiến An Nhiên "quay xe" bất thình lình cũng chẳng có gì lạ. Nói xa ra, dù An Nhiên căm ghét Hà thì Kitty cũng vô tội, vô hại hơn nữa cô ta biết rõ Kitty là con gái của Nghĩa còn Gôn không phải con Nghĩa nên hành động này của An Nhiên được xem là sự "trả nợ" cho người đàn ông mà cô yêu thương.

Đây cũng chính là "giọt nước tràn ly" cuối cùng để vớt vát tình cảm của Nghĩa, để anh ta dù có thể không quay lại với An Nhiên nhưng ít ra vẫn nhìn cô với đôi mắt không tuyệt tình. Và đúng là như thế đấy, bởi giờ đây Ngân Hà xem An Nhiên như ân nhân, Nghĩa cũng vậy. Những ngày An Nhiên nằm hôn mê Nghĩa vẫn túc trực bên giường bệnh, dằn vặt vì hiểu rõ chính những sai lầm của Nghĩa đã đẩy An Nhiên vào cơn cuồng điên như thế.

Một cái kết dành cho An Nhiên để chữa lành tất cả Chụp màn hình

Trong suốt hành trình phim Trạm cứu hộ trái tim, dù An Nhiên là nhân vật phản diện khiến khán giả "ghét cay ghét đắng" nhưng theo tôi nghĩ cô ta vẫn không đến mức mất hết cả lương tâm mà chỉ vì quá toan tính, ích kỷ và thủ đoạn, bị thù hận che mờ mà có những hành động, suy nghĩ sai trái. Nên việc An Nhiên cứu Kitty cũng là bản năng thiện lương như Vũ đã nói, lúc lấy thân mình cứu con gái của Ngân Hà chắc An Nhiên cũng không nghĩ gì nhiều cả.

Cuối cùng, vai diễn của Lương Thu Trang "quay xe" hướng thiện cũng chính là điểm nhấn mạnh nhất để chữa lành cho tất cả. Bởi sau rất nhiều biến cố, con người ta sẽ nhận ra rằng sự bình an, tình thân và sự tử tế, lương thiện vẫn là quan trọng nhất. Con người dù xấu xa đến cỡ nào thì trong họ vẫn nhóm lên mầm lương thiện ở cuối con đường.

