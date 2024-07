Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 51: Nghĩa quay lại với An Nhiên?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 50 có những diễn biến kịch tính khi An Nhiên sau khi biết chuyện Nghĩa câu kết với vợ Việt để trả đũa mình đã không giữ nổi bình tĩnh, chạy đi tìm mẹ con Ngân Hà. Đúng lúc này, Ngân Hà đưa Kitty và Vũ đến thắp nhang cho bố của Nghĩa nhân ngày giỗ. Sau đấy, cô đưa hai con ra bãi cỏ chơi thả diều còn Vũ và Nghĩa đi siêu thị gần đấy để mua thêm đồ.

Tình tiết cảm động trong tập cuối Chụp màn hình

Trong một diễn biến khác, trước đó An Nhiên xông vào spa tìm gặp Mỹ rồi xô cô bất tỉnh. Tỉnh dậy, Mỹ gọi cho Nghĩa báo tin An Nhiên sẽ làm càn nên Nghĩa và Vũ chạy đi tìm mẹ con Ngân Hà. Và đúng là An Nhiên đã định bắt cóc Kitty trong khi Hà đang lơ là nghe điện thoại của Mỹ Đình. Nhưng một chiếc xe tải vừa chạy tới, Kitty băng qua đường. An Nhiên thấy vậy xông tới đẩy ngã cô bé vào lề còn mình bị tông bất tỉnh. Mọi người đưa An Nhiên vào bệnh viện cấp cứu, cuộc phẫu thuật thành công nhưng cô vẫn hôn mê.

An Nhiên dù hôn mê vẫn rơi nước mắt Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 50 còn có cảnh cảm động khi Nghĩa ôm Kitty và cũng thông báo anh sẽ đưa mẹ đi nơi khác để sống. Ông Trường và Nghĩa có cuộc nói chuyện rõ ràng để hóa giải hiểu lầm trong quá khứ.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 51 tối nay 3.7 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 cũng là tập cuối của phim hé lộ cảnh cảm động khi Nghĩa đưa bé Gôn vào bệnh viện thăm An Nhiên. Cậu bé đã viết thư gửi mẹ và đọc cho An Nhiên nghe. Trong thư, Gôn mong mẹ mau chóng tỉnh lại vì cậu bé rất nhớ mẹ. Trên gương mặt của An Nhiên đã rơi những giọt nước mắt và rất có thể cô sẽ tỉnh lại.

Mỹ Đình sinh ba Chụp màn hình

Ở một cảnh khác, Mỹ Đình đã sinh ba: hai trai, một gái khiến cả nội, ngoại đều vui mừng.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 51: An Nhiên tỉnh lại và đoàn tụ với Nghĩa?