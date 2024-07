Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 50: Lý do khiến An Nhiên muốn hại Kitty?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 49 có nhiều nội dung vui vẻ và nhẹ nhàng hơn khi cuối cùng Hà cũng nhận lời cầu hôn của Vũ và bà Trúc cũng đã đồng ý chấp nhận Hà. Vũ đã nấu bữa tối mời vợ chồng Mỹ Đình đến để chứng kiến anh cầu hôn Hà tại nhà. Bà Hạ Lan vui ra mặt khi thấy Hà khoe nhẫn cầu hôn.

Ở một vài diễn biến khác, bà Xinh đã đón bé Gôn về chăm sóc. Bà nói chuyện với Nghĩa về ân oán tình thù cứ đeo đẳng mãi và muốn con trai buông xuống vì các con. Bà cũng muốn sang tên căn hộ đang ở, vốn của Nghĩa để lại cho bà, cho An Nhiên để cô ta có chút tài sản lo cho bé Gôn sau này. Ban đầu Nghĩa không đồng ý nhưng có lẽ anh cũng đang thấm dần lời của mẹ.

Trong một tình tiết khác, bà Xinh gọi điện cho Ngân Hà và muốn cô đưa Kitty về thắp nhang cho ông nội nhân ngày giỗ sắp tới. Bà Hạ Lan cũng khuyên Ngân Hà nên đến. Bà và ông Trường cũng sẽ qua để tạ lỗi với bố Nghĩa. Riêng việc An Nhiên xin về thắp nhang cho bố Nghĩa, Nghĩa yêu cầu cô đừng về vì sắp tới họ ly hôn, Nghĩa không muốn dính dáng gì đến An Nhiên nữa. An Nhiên đã bật khóc một mình trong khách sạn... Nghĩa cũng đồng ý thương lượng lại tài sản với An Nhiên vì nghe lời bà Xinh.

An Nhiên sốc nặng khi biết Nghĩa câu kết với vợ Việt Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 49 còn có diễn biến bất ngờ là Vũ đã gợi ý để Nghĩa tham gia vào nhóm chuyến xe cứu hộ gồm Vũ, vợ chồng Mỹ Đình, luật sư Vinh, Ngân Hà, bà Mến… Sự xuất hiện hơi trễ của Nghĩa khiến ai cũng ngạc nhiên trong buổi họp nhóm.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 50 tối nay 2.7 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những nội dung cho thấy An Nhiên đến nha khoa tìm Việt để nói về hoàn cảnh của mình và Gôn cũng như muốn Việt chịu trách nhiệm. Nhưng Việt sợ vợ biết chuyện anh ta có con riêng nên đã từ chối khiến An Nhiên cho hắn "ăn tát". Sau đó, Việt nói cho An Nhiên biết chính Nghĩa đã câu kết với vợ của Việt để trả đũa An Nhiên. Việc này khiến An Nhiên quá sốc. Có lẽ đây là "giọt nước làm tràn ly" khiến An Nhiên bị đả kích quá mức dẫn đến hành động muốn bắt cóc Kitty.

Vũ và Nghĩa lo lắng cho an toàn của mẹ con Hà Chụp màn hình

Trong một cảnh khác, Nghĩa và Vũ chạy đi tìm mẹ con Hà và cả Gôn khi Nghĩa báo tin An Nhiên đang muốn làm hại mẹ con Hà. Trong khi đó, Hà đang đưa con gái đi chơi ở bãi cỏ gần đó, có thêm bé Gôn. An Nhiên che mặt, mặc áo khoác đang tiến về phía hai đứa trẻ, còn Hà đang mải nói chuyện điện thoại nên không để ý.

An Nhiên có làm hại Kitty? Chụp màn hình

