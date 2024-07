Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 49: Vũ từ chối ra mắt gia đình Ngân Hà?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 48 có những diễn biến tiếp tục kịch tính hơn khi Nghĩa đuổi An Nhiên ra khỏi nhà, không chia bất cứ tài sản gì. Dù Nghĩa không đuổi bé Gôn nhưng An Nhiên vẫn đưa con trai ra khách sạn ở. Sau đấy cô quay lại chặn đường mẹ chồng để tuyên bố sẽ không buông tha, không chấp nhận tay trắng. Bà Xinh hứa sẽ nói lại với Nghĩa vấn đề tài sản và cũng muốn được đưa đón bé Gôn đi học, chăm sóc Gôn đến lúc nào An Nhiên ổn định chỗ ở và mọi thứ. Nghe bà Xinh nói vậy, An Nhiên cũng bớt gay gắt. Vì ít ra cô ta cũng hiểu bé Gôn không phải máu mủ với bà Xinh nhưng bà vẫn yêu thương.

Vũ muốn suy nghĩ lại việc về ra mắt gia đình Hà? Chụp màn hình

Ở một vài tình tiết khác thì cuối cùng Ngân Hà cũng chạy đi tìm Nghĩa và họ chính thức ở bên nhau. Trước đó Ngân Hà cũng lên sóng Trạm cứu hộ để nói về bác sĩ Vũ, người đàn ông tử tế, tốt bụng đã ở bên cạnh mẹ con cô trong những ngày tháng khó khăn nhất. Ngân Hà cũng khẳng định tình cảm của Vũ không phải từ một phía. Lúc này Vũ và mẹ đang ở khu trị liệu chăm sóc sức khỏe của gia đình Hà và cũng nghe trực tiếp chương trình. Bà Hạ Lan và ông Trường cũng nghe. Bà Trúc cũng chứng kiến con trai rơi nước mắt khi nghe Ngân Hà thổ lộ.

An Nhiên bị Nghĩa "cạch mặt" không cho về thắp nhang ngày giỗ bố của Nghĩa Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 48 còn có nội dung cho thấy Ngân Hà đã gặp Nghĩa để nói chuyện rõ ràng lần cuối và cô khẳng định anh ta chỉ là người dưng còn sau này khi bé Kitty lớn cô sẽ cho bé quyền lựa chọn có nhận bố ruột hay không. Còn hiện tại Ngân Hà muốn Nghĩa đừng liên quan gì đến gia đình cô nếu có tự trọng. Nghĩa đã rơi nước mắt khi nghe những lời của vợ cũ.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 49 tối nay 1.7 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những tình tiết cho thấy Vũ gặp Nghĩa ở khu bắn cung và tuyên bố chủ quyền với mẹ con Kitty cũng như gọi Hà là vợ của tôi. Sau đấy có cảnh Ngân Hà muốn Vũ trước khi đưa mẹ sang Thụy Sĩ chữa bệnh hãy đến dùng cơm tối với gia đình cô như để ra mắt bố mẹ. Nhưng Vũ đưa lý do: "Cái này anh phải suy nghĩ, có một vấn đề…".

Vũ khẳng định chủ quyền với Ngân Hà Chụp màn hình

Trong một diễn biến khác của tập phim tối nay cho thấy Nghĩa đã nói chuyện với An Nhiên khi cô gọi cho Gôn. Vậy là bé Gôn đã được bà Xinh đưa về chăm sóc còn An Nhiên ở khách sạn một mình. Nghĩa đã nói chuyện với An Nhiên và cũng nhẹ nhàng hơn, sẽ đàm phán lại chuyện tài sản. Nhưng Nghĩa "cạch mặt" An Nhiên, không muốn cô về thắp nhang trong ngày giỗ của bố Nghĩa dù cô khẳng định mình vẫn là vợ của Nghĩa nên sẽ về thắp nhang.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 49: Vì sao Vũ từ chối về ra mắt gia đình Ngân Hà?