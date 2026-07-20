Khán giả khuyên Jisoo (Black Pink) từ bỏ giấc mơ diễn xuất

Ngoại hình không 'cứu' được diễn xuất của Jisoo

Jisoo đang hứng chịu làn sóng chỉ trích mới liên quan đến khả năng diễn xuất sau khi ba dự án phim liên tiếp không tạo được ấn tượng với khán giả.

Jisoo là thành viên đầu tiên của Black Pink xây dựng sự nghiệp diễn xuất song song với các hoạt động âm nhạc và thời trang

Ảnh: Reuters

Theo Naver, chủ đề về diễn xuất của Jisoo đang trở thành tâm điểm bàn luận trên nhiều diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự thất vọng với các vai diễn của người đẹp 9X, thậm chí cho rằng cô nên cân nhắc dừng đóng phim để tập trung vào lĩnh vực mình giỏi nhất.

Một số ý kiến còn cho rằng việc Jisoo liên tục được giao các vai diễn lớn đã vô tình làm giảm cơ hội của những diễn viên thực lực được đào tạo bài bản.

Trong bốn thành viên Black Pink, Jisoo là người tích cực lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và truyền hình nhất. Nữ thần tượng từng được nhiều người nhận xét có thế mạnh nổi bật về ngoại hình với các đường nét phù hợp tiêu chuẩn sắc đẹp Hàn Quốc. Chính điều này khiến không ít khán giả kỳ vọng Jisoo có thể xây dựng sự nghiệp diễn viên thành công.

Tuy nhiên, theo ý kiến từ công chúng, ngoại hình nổi bật chưa đủ để bù đắp cho những hạn chế trong cách thể hiện cảm xúc và khả năng thoại. Nhiều khán giả cho rằng dù vấp phải những ý kiến trái chiều từ vai diễn đầu tay, diễn xuất của Jisoo vẫn chưa có nhiều chuyển biến rõ rệt sau nhiều năm.

Dù liên tiếp góp mặt trong các tác phẩm đình đám nhưng diễn xuất của Jisoo vẫn chưa nhận được sự đồng thuận từ các khán giả Ảnh: Chụp màn hình phim Boyfriend on Demand

Trong hai năm qua, Jisoo góp mặt trong ba dự án đáng chú ý gồm Omniscient Reader: The Prophecy (2025), Newtopia (2025) và Boyfriend on Demand (2026).

Ba tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau với những hình tượng nhân vật riêng biệt, cho thấy nữ ca sĩ đang nỗ lực mở rộng phạm vi diễn xuất và tìm kiếm dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh.

Tuy nhiên, phản hồi từ khán giả nhìn chung vẫn khá giống nhau. Nhiều ý kiến nhận xét Jisoo có biểu cảm gương mặt còn hạn chế, cách "nhả thoại" thiếu nội lực và chất giọng khàn như "nghẹt mũi", khiến nhân vật chưa tạo được cảm xúc thuyết phục.

Một số nhà phê bình cũng cho rằng những hạn chế này khiến cô khó tạo được sự cân bằng với các bạn diễn, thậm chí trở thành mắt xích yếu nhất trong dàn diễn viên ở một số tác phẩm.

Bên cạnh những ý kiến chê bai, nhiều người cũng cho rằng sức ảnh hưởng toàn cầu của Jisoo là yếu tố quan trọng giúp cô liên tục nhận được các dự án lớn. Là chị cả của Black Pink, Jisoo sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn thế giới. Điều này mang lại giá trị thương mại đáng kể cho các nhà sản xuất khi lựa chọn diễn viên.

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả Hàn Quốc cho rằng việc liên tục trao cơ hội cho Jisoo dù diễn xuất chưa được đánh giá cao là điều đáng tiếc, bởi những vai diễn đó có thể dành cho các diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp hoặc giàu kinh nghiệm hơn.

Các bình luận trên mạng xã hội Hàn Quốc phần lớn mang tính phê bình, dù vẫn xuất hiện những ý kiến trung lập: "Nếu thực sự muốn trở thành diễn viên, cô ấy nên học diễn xuất bài bản trước"; "Tôi không phải người quá khắt khe khi xem phim, nhưng thực sự rất khó theo dõi diễn xuất của Jisoo" hay "Mỗi dự án mới lại trở thành chủ đề gây tranh cãi. Có lẽ đã đến lúc cô ấy nên cân nhắc từ bỏ giấc mơ diễn xuất".

Một số ý kiến khác cho rằng ngay cả những phân cảnh đòi hỏi cảm xúc mạnh cũng chưa đủ sức thuyết phục, đồng thời nhận định ngoại hình nổi bật của Jisoo không thể bù đắp hoàn toàn cho những hạn chế về diễn xuất.