Khán giả Việt Nam được xem 16 môn SEA Games 32 trên nhiều kênh sóng truyền hình

Theo lịch phát sóng mới nhất do VTV công bố, VTV sẽ phát sóng trực tiếp 16/37 môn của SEA Games 32. Sở dĩ VTV chỉ thực hiện tường thuật được 16 môn vì nước chủ nhà SEA Games 32 chỉ cung cấp tín hiệu truyền hình của 16 môn này. Các môn còn lại, Campuchia sẽ không sản xuất. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Hun Sen, Campuchia sẽ không thu phí bản quyền truyền hình đối với tất cả các quốc gia tham dự SEA Games 32.



VTV sẽ tường thuật các môn gồm: điền kinh; thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu); bóng đá (nam, nữ); bi sắt; bóng rổ; bóng chuyền; cầu lông; võ kun khmer; cầu mây; karate; taekwondo; bóng rổ, pencak silat; hockey; bóng bàn; thể thao điện tử.

Bóng đá nam SEA Games 32 sẽ được phát sóng đầy đủ trên VTV

Môn bơi cũng được Campuchia cung cấp tín hiệu phát sóng ĐẬU TIẾN ĐẠT

Hầu hết các môn được phát phát sóng trên 2 kênh VTV5 và VTV5 Tây Nam Bộ, vào các khung giờ từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 sáng, từ 14 giờ đến 21 giờ mỗi ngày. Lễ khai mạc vào ngày 5.5 được phát sóng trực tiếp trên VTV5 từ 19 giờ đến 22 giờ. Tương tự, lễ bế mạc SEA Games 32 được phát sóng trên VTV5 từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 17.5.

Riêng bóng đá nữ, VTV sẽ phát sóng trực tiếp các trận đấu của bảng A, gồm trận giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội nữ Malaysia vào ngày 3.5 trên VTV Tây Nguyên. Trận giữa đội nữ Việt Nam gặp Myanmar vào ngày 6.5 trên VTV5. Trận đội nữ Việt Nam gặp Philippines vào ngày 9.5 trên VTV5.

VTV sẽ phát trực tiếp 1 trận của bảng B, trận giữa đội chủ nhà Campuchia gặp đội nữ Thái Lan vào ngày 9.5 trên VTV 5 (trận này diễn ra sau trận đội nữ Việt Nam gặp Philippines).

VTV sẽ phát sóng trực tiếp trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 32 , có đội tuyển nữ Việt Nam vào ngày 12.5. Phát sóng trận tranh HCĐ và tranh HCV vào ngày 16.5.

Với môn bóng đá nam, các trận đấu của bảng A và bảng B (có U.22 Việt Nam) sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV5 và VTV5 Tây Nguyên. 2 trận bán kết vào ngày 13.5; trận tranh HCĐ, HCV vào ngày 16.5 đều phát trên VTV5.

VTVcab cũng phát sóng 16 môn do Campuchia cung cấp tín hiệu, trên các kênh ON Sports News, ON Football, ON Sports, ON Sports +, ON Sports Action.