Khẩn trương kiện toàn hệ thống khuyến nông

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ về những vấn đề chung ở cấp xã, Bộ Chính trị đã có đánh giá và có kết luận rất cụ thể. Theo phản ánh, một trong những vấn đề khó khăn nhất của cấp xã hiện nay là công tác cán bộ. Bộ Chính trị yêu cầu các địa phương phải bố trí, sắp xếp đủ cán bộ chuyên môn trước ngày 15.10.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo buổi làm việc ẢNH: TTXVN

Riêng về khuyến nông, Tổng Bí thư nhấn mạnh thống nhất xác định nông nghiệp là vấn đề rất quan trọng, đặc biệt được quan tâm theo đúng tinh thần chỉ đạo của T.Ư, nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế. Xác định khuyến nông là một nhiệm vụ quan trọng của chính quyền cấp xã. Khuyến nông phải gắn bó với cơ sở, gắn với đồng ruộng. Mỗi xã cơ cấu 2 cán bộ khuyến nông. Ở cấp tỉnh tiếp tục có các trung tâm khuyến nông, chủ yếu làm nhiệm vụ hướng dẫn, điều phối, đôn đốc, hỗ trợ cấp xã thực hiện.

Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương kiện toàn tổ chức khuyến nông trên địa bàn từ cấp tỉnh đến cấp xã, bỏ khâu trung gian, bảo đảm liên thông, đồng bộ, thống nhất, hoạt động thường xuyên, hiệu quả; sắp xếp vị trí việc làm công chức có chuyên môn lĩnh vực nông nghiệp ở cấp xã; củng cố, tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ khuyến nông cấp xã để bảo đảm hoạt động khuyến nông trên địa bàn cấp xã không đứt gãy, gián đoạn.

Tổng Bí thư đề nghị củng cố bộ máy khuyến nông theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, lựa chọn đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vừa thực hiện quản lý nhà nước vừa thực hiện yêu cầu cung cấp dịch vụ khuyến nông cấp xã.