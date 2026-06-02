Khẩn trương nghiên cứu mở các tuyến xe buýt tới sân bay Long Thành

Theo đó, Cục Hàng không đề nghị Cảng HKQT Long Thành chủ trì, phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát tổng thể phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Cảng Long Thành do các thành phố đề xuất. Bản tổng hợp phải bao gồm các tuyến liên tỉnh, nội tỉnh và các tuyến kết nối giữa 2 Cảng Long Thành - Tân Sơn Nhất.

Phối cảnh sân bay quốc tế Long Thành ẢNH: ACV

Trên cơ sở hạ tầng giao thông nội cảng ngoài sân bay và phương án tổ chức giao thông, Cảng HKQT Long Thành có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất vị trí điểm đầu, điểm cuối các tuyến xe buýt; phương án bố trí khu vực đón, trả khách xe buýt tại nhà ga hành khách, khu vực công cộng phía trước nhà ga, khu vực bãi đỗ xe và các khu chức năng liên quan.

Đồng thời, xác định các điểm dừng, đỗ, trung chuyển hành khách bảo đảm thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, hạn chế xung đột giao thông, phù hợp với phương án tổ chức giao thông tổng thể của cảng.

Cục Hàng không cũng yêu cầu đánh giá khả năng đáp ứng của hạ tầng đối với các phương án tuyến được đề xuất, nhu cầu mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo và các yêu cầu về chuyển đổi xanh, xe buýt điện (nếu có).

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu nêu trên, Cục đề nghị Cảng HKQT Long Thành tổ chức đánh giá, có ý kiến chính thức đối với phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Cảng HKQT Long Thành do Sở Xây dựng TP.HCM và Sở Xây dựng TP.Đồng Nai đề xuất, trong đó tập trung vào các nội dung: Xác định vị trí bố trí điểm đầu cuối cho xe buýt, việc tổ chức khu vực đón, trả khách cụ thể tại Cảng HKQT Long Thành đảm bảo thuận lợi cho hành khách, dễ tiếp cận; lộ trình triển khai; các nội dung cần phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, địa phương và các đơn vị liên quan.

Cảng vụ Hàng không miền Nam được giao phối hợp chặt chẽ với Cảng HKQT Long Thành trong việc rà soát phương án tổ chức giao thông, bố trí hạ tầng, vị trí đón trả khách và phương án tổ chức các tuyến xe buýt trong phạm vi cảng hàng không; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp xử lý (nếu có).

Bên cạnh đó, có ý kiến cụ thể đối với phương án tổ chức các tuyến xe buýt do Sở Xây dựng 2 TP đề xuất, trong đó tập trung vào các nội dung: Sự phù hợp của phương án tổ chức tuyến, điểm đầu cuối, khu vực đón trả khách, yêu cầu bảo đảm an toàn, trật tự an ninh tại cảng hàng không.

Hôm qua (1.6), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tổ chức lễ ra quân "180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành)".

Hiện nay, tổng giá trị sản lượng trên công trường đã thực hiện đạt 75,97% tổng giá trị các hợp đồng đã ký (đạt 65.602/86.357 tỉ đồng). Riêng các gói thầu xây lắp chính, tổng giá trị thực hiện lũy kế đạt 53.597/82.773,8 tỉ đồng (tương đương 64,75% giá trị hợp đồng). Công trình đang được đẩy mạnh xây dựng để kịp đưa vào sử dụng cùng giai đoạn 1, dự kiến khai thác cuối năm nay.