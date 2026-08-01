Khẩn trương trình Chính phủ số lượng cấp phó các trường sau sắp xếp

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận cuộc họp của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về triển khai sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập hôm 28.7.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì xây dựng nghị quyết về số lượng cấp phó các trường công lập sau sắp xếp ẢNH: T.N

Sau khi nghe báo cáo của Bộ GD-ĐT, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Bộ GD-ĐT và các địa phương đã chủ động triển khai, thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập.

Một số địa phương đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra. Trong đó, một số địa phương có tỷ lệ giảm số lượng các trường cao như Hà Nội, Nghệ An, Quảng Trị, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cần Thơ...

Phó thủ tướng cũng giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành nghị quyết liên quan đến số lượng cấp phó của các cơ sở giáo dục, hướng dẫn cụ thể việc cơ cấu lại vị trí việc làm và các nội dung cần thiết khác khi thực hiện sắp xếp theo trình tự thủ tục, rút gọn.

Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Bộ GD-ĐT khẩn trương có ngay văn bản hướng dẫn các địa phương về phương thức quản trị, quy mô của cơ sở giáo dục, nhất là hướng dẫn hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ GD-ĐT.

Đồng thời sẽ xem xét, làm rõ những nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước của cấp tỉnh, đặc biệt là cấp xã trong việc triển khai thực hiện sắp xếp từng bước trường lớp và tăng cường quản lý sau sắp xếp cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Đặc biệt, Phó thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn cụ thể, kỹ lưỡng các địa phương về các nội dung liên quan đến việc giải quyết chế độ, chính sách đối với viên chức, nhân viên, người lao động chịu tác động của việc sắp xếp, việc bảo lưu phụ cấp lãnh đạo quản lý cơ sở giáo dục.

Hướng dẫn việc chỉnh lý, quản lý, bàn giao hồ sơ, tài liệu lưu trữ khi sắp xếp cơ sở giáo dục.

Lãnh đạo các địa phương làm tốt công tác tư tưởng với các viên chức, người lao động trực tiếp chịu tác động, ảnh hưởng của việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, bảo đảm sự đồng thuận trong triển khai thực hiện.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và quản trị để tổ chức tốt năm học mới 2026 - 2027, nhất là đối với các trường phổ thông liên cấp nội trú tại các xã biên giới đất liền xây dựng đợt 1 (khởi công năm 2025) hoàn thành trước ngày 30.8; bảo đảm năm học mới thực sự đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện tốt chủ trương rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đào tạo.

