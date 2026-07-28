Sắp xếp cơ sở giáo dục công lập tại xã Củ Chi: Giữ ổn định việc học

Việc sắp xếp cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã Củ Chi được triển khai theo chủ trương của Trung ương và TP.HCM về tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hội nghị thu hút sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, đại diện ban giám hiệu, giáo viên và ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn.

UBND xã Củ Chi (TP.HCM) tổ chức hội nghị chuyên đề về sắp xếp cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Định hướng trọng tâm của xã Củ Chi là tái cấu trúc mạng lưới trường học dựa trên quy mô dân số, nhu cầu thực tế và năng lực quản trị. Địa phương ưu tiên tổ chức các trường cùng cấp học theo mô hình "một trường chính và các phân hiệu, điểm học".

Mô hình này giúp thống nhất công tác điều hành, chuyên môn nhưng vẫn duy trì trọn vẹn hoạt động của các điểm trường hiện hữu, hạn chế tối đa sự xáo trộn đi lại của học sinh. Xã Củ Chi cũng khẳng định không áp dụng mô hình trường liên cấp trong giai đoạn này và không hợp nhất trường mầm non với các bậc học khác để bảo đảm tính đặc thù từng cấp học.

Tại phần thảo luận, đại diện các trường học và chuyên gia đề xuất cần có cơ chế phân cấp, phân quyền rõ ràng cho các phân hiệu, bố trí đủ nhân sự hành chính - kế toán - công nghệ thông tin và đầu tư hạ tầng số đồng bộ. Đại diện phụ huynh cũng bày tỏ sự đồng thuận cao với chủ trương, mong muốn chất lượng giáo dục và sự đoàn kết của nhà trường tiếp tục được nâng cao sau khi sắp xếp.

Hạn chế tối đa việc xáo trộn đối với học sinh

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND xã Củ Chi, ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm từ các chuyên gia, quản lý giáo dục và đại diện phụ huynh.

Nhấn mạnh về quan điểm chỉ đạo của địa phương, ông Trần Quang Thái khẳng định: "Mục tiêu cao nhất của việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập là bảo đảm quyền học tập của học sinh, giữ ổn định các điểm trường, hạn chế tối đa sự xáo trộn đối với học sinh, phụ huynh và đội ngũ nhà giáo; đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục".

Toàn cảnh hội nghị ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Để chuẩn bị tốt nhất cho lộ trình triển khai, lãnh đạo UBND xã Củ Chi đề nghị ngành giáo dục và các nhà trường khẩn trương rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản và hạ tầng công nghệ. Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, phụ huynh và nhân dân.

Toàn bộ các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được tổng hợp kỹ lưỡng để hoàn thiện phương án tối ưu trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, thể hiện quyết tâm của xã Củ Chi trong việc triển khai hiệu quả chủ trương sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiện đại, bảo đảm ổn định hoạt động dạy và học, lấy chất lượng giáo dục và quyền lợi của học sinh làm trung tâm, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.