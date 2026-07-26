Củ Chi ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh từ nguồn xã hội hóa 100%

Sáng 26.7, UBND xã Củ Chi, TP.HCM tổ chức lễ khánh thành "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh xã Củ Chi gắn kết thư viện điện tử" phát triển văn hóa đọc, lan tỏa tri thức, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa, diễn ra tại nhà hàng Củ Mì (ấp Giữa A, xã Củ Chi).

Đột phá từ mô hình xã hội hóa 100%

Điểm nhấn khác biệt của công trình là sự chủ động "dân vận khéo" khi đưa một thiết chế văn hóa - lịch sử vào ngay không gian của điểm dừng chân du lịch tư nhân. Toàn bộ kinh phí đầu tư, mặt bằng và công tác trang trí đều do chủ nhà hàng Củ Mì tự nguyện đóng góp, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Ông Trần Quang Thái, Phó chủ tịch UBND xã Củ Chi phát biểu tại buổi lễ ẢNH: TRẦN KHA

Lãnh đạo xã cắt băng khánh thành ẢNH: TRẦN KHA

Báo cáo về quá trình thực hiện, ông Võ Hồng Dư, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Củ Chi, cho biết mô hình được triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa.

Phòng Văn hóa - Xã hội đã chủ trì thiết kế, ứng dụng công nghệ số để tích hợp 776 đầu sách điện tử về Bác Hồ, lịch sử, văn hóa, pháp luật; đồng thời thiết lập hệ thống mã QR giúp du khách truy cập miễn phí và tra cứu bản đồ 47 ấp trên địa bàn xã Củ Chi sau sáp nhập. Ngoài ra, không gian còn trưng bày tủ sách giấy với 120 đầu sách do chủ nhà hàng trao tặng.

Điểm đến sinh hoạt và giáo dục truyền thống

Đánh giá cao tính sáng tạo của mô hình, ông Trần Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND xã Củ Chi nhấn mạnh: "Sự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh hôm nay không chỉ đơn thuần là trưng bày hình ảnh hay ra mắt thư viện. Đây phải là địa điểm sinh hoạt, nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và là bước tiến trong chuyển đổi số gắn với văn hóa đọc. Đề nghị các đơn vị tiếp tục cập nhật tư liệu; đoàn thanh niên và các trường học chủ động tổ chức sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa tại đây để tạo sức lan tỏa".

Người dân tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ẢNH: TRẦN KHA

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh xã Củ Chi gắn kết thư viện điện tử ẢNH: TRẦN KHA

Lãnh đạo xã Củ Chi và người dân tham quan, chụp hình lưu niệm tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ẢNH: TRẦN KHA

Bày tỏ niềm tự hào tại lễ khánh thành, bà Lê Thị Mai Yến, Bí thư Chi bộ ấp Giữa A, chia sẻ: "Nhà hàng Củ Mì đón nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Hòa trong không khí tri ân tháng 7, công trình nhỏ bé này là tấm lòng của địa phương nhằm lan tỏa tư tưởng của Bác đến thực khách và nhân dân".

Ngay sau nghi thức cắt băng, các đại biểu và du khách đã trải nghiệm đọc sách qua mã QR, tra cứu địa giới hành chính và thưởng thức ẩm thực đặc sản Củ Chi. Nhiều thực khách của nhà hàng tỏ ra háo hức khi đến trải nghiệm đọc sách, chụp hình lưu niệm tại đây. Công trình hứa hẹn sẽ được tiếp tục nhân rộng tại các điểm du lịch, doanh nghiệp và khu dân cư trên địa bàn xã.