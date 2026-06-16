Xã Củ Chi ra mắt mô hình 'Một cửa kinh doanh số' hỗ trợ người dân

Chiều 16.6, UBND xã Củ Chi đã tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp và ra mắt mô hình "Một cửa kinh doanh số". Sự kiện được thực hiện nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2026), đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại cơ sở.

UBND xã Củ Chi cùng đại diện các ngân hàng ký kết kế hoạch phối hợp ẢNH: TRẦN KHA

Đến tham dự buổi lễ, có bà Trần Thị Ngọc Dung, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Củ Chi; ông Huỳnh Văn Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND xã; ông Phan Huỳnh Lam Sơn, Đảng ủy viên, Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; ông Lê Minh Trí, Phó trưởng phòng Kinh tế xã, và đại diện 5 ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Mô hình "Một cửa kinh doanh số" được đặt ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Củ Chi. Tại đây, các ngân hàng và cơ quan quản lý sẽ bố trí nhân sự chuyên môn thường trực để trực tiếp hướng dẫn, tư vấn cho người dân, hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến; đăng ký chữ ký số, kê khai hóa đơn điện tử, thuế điện tử và mở tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt.

Mô hình hướng tới mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, hình thành thói quen giao dịch số và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, quản lý thuế tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Liêm, Phó chủ tịch UBND xã Củ Chi, khẳng định việc ra mắt mô hình này là bước cụ thể hóa tích cực các nghị quyết của Bộ Chính trị về chuyển đổi số quốc gia và chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính của Đảng ủy xã.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm quy trình vận hành, tiếp nhận và hỗ trợ người dân thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Củ Chi ẢNH: TRẦN KHA

Mô hình "Một cửa kinh doanh số" hỗ trợ hộ kinh doanh và người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại ẢNH: TRẦN KHA

Người dân được hướng dẫn làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Củ Chi ẢNH: TRẦN KHA

Lãnh đạo xã Củ Chi nhìn nhận, do thực hiện trên môi trường mạng và tập trung tại một đầu mối, giai đoạn đầu sẽ khó tránh khỏi những bất tiện về cơ sở vật chất, hạ tầng hoặc việc tiếp cận công nghệ của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Ông Huỳnh Văn Liêm nhấn mạnh: "Đây là mô hình thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tổ chức tín dụng đồng hành. Quá trình thực hiện vướng mắc tới đâu, chúng ta sẽ tập trung tháo gỡ đến đó. Trung tâm Phục vụ hành chính công phải tạo điều kiện tốt nhất về không gian, thủ tục để các ngân hàng thao tác, đồng thời hỗ trợ người dân một cách tốt nhất".

UBND xã Củ Chi cùng đại diện các ngân hàng đã thực hiện ký kết kế hoạch phối hợp. Các đại biểu cũng tham quan, trải nghiệm quy trình vận hành, tiếp nhận và hỗ trợ người dân thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Củ Chi.