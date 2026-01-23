Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xã Củ Chi tổ chức chương trình vui xuân, chăm lo gia đình chính sách

Trần Kha
Trần Kha
23/01/2026 05:35 GMT+7

Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Tết Bính Ngọ 2026, xã Củ Chi, TP.HCM tổ chức chương trình Xuân gắn kết - Tết nghĩa tình.

Ngày 22.1, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Củ Chi tổ chức chương trình "Xuân gắn kết - Tết nghĩa tình", trao tặng những phần quà thiết thực đến các gia đình chính sách và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đây là hoạt động trọng tâm nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự chương trình có ông Phạm Kiều Hưng, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã; bà Cao Thị Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; ông Trần Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND xã.

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Củ Chi khẳng định công tác chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt trong dịp tết cổ truyền, là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của địa phương. 

Hoạt động này không chỉ thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Tương thân tương ái" tốt đẹp của dân tộc mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.

Xã Củ Chi tổ chức chương trình vui xuân, chăm lo gia đình chính sách- Ảnh 1.

Ban tổ chức trao quà tết đến các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn xã

ẢNH: CTV

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao 74 phần quà tết đến các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn xã. 

Những món quà tuy nhỏ về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của chính quyền và các nhà hảo tâm, giúp bà con vui xuân, đón tết thêm đầm ấm, an vui.

Tin liên quan

Chính quyền xã Củ Chi đối thoại để gỡ khó cho doanh nghiệp

Chính quyền xã Củ Chi đối thoại để gỡ khó cho doanh nghiệp

Sáng 25.12, UBND xã Củ Chi tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nhằm lắng nghe tâm tư và thúc đẩy kinh tế địa phương năm 2025.

