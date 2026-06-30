Xã Củ Chi chăm lo gia đình chính sách dịp 2.7 và 27.7

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026) và 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), xã Củ Chi (TP.HCM) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ấm lòng những phần quà nghĩa tình

Ngày 30.6, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Củ Chi tổ chức chương trình trao tặng quà - nhằm chăm lo gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Lãnh đạo địa phương xã Củ Chi tặng quà, thăm hỏi gia đình chính sách trên địa bàn ẢNH: CTV

Đến tham dự chương trình có bà Trần Thị Ngọc Dung, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Củ Chi; ông Trần Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND xã; ông Võ Hồng Dư, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã, cùng các hộ dân thuộc diện chính sách.

Dịp này, chương trình đã trao tặng 50 phần quà thiết thực đến các gia đình. Những món quà tuy giá trị vật chất không quá lớn nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc, sự tri ân và quan tâm kịp thời của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể địa phương đối với những người đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.

"Đây là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần sẻ chia và nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho các gia đình người có công", đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

Ấm áp lễ bàn giao nhà tình nghĩa

Chiều cùng ngày (30.6), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Củ Chi tiếp tục phối hợp với Lữ đoàn 77 (Quân khu 7) và Tổng công ty 789 (chi nhánh miền Nam) tổ chức lễ bàn giao công trình cải tạo, sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Lễ bàn giao công trình cải tạo, sửa chữa nhà tình nghĩa tại xã Củ Chi ẢNH: CTV

Đến chung vui cùng người dân có lãnh đạo địa phương cùng thượng tá Lê Duy Hào (Ủy viên Thường vụ, Phó chính ủy Lữ đoàn 77), trung tá Nguyễn Văn Hiển (Phó giám đốc chi nhánh miền Nam, Tổng công ty 789) và Ban nhân dân ấp Tiền.

Công trình sửa chữa, cải tạo nhà tình nghĩa lần này được thực hiện nhằm giúp các hộ diện chính sách có nơi ở khang trang, kiên cố và an toàn hơn trước mùa mưa bão. Qua đó, tạo động lực vững chắc để các gia đình ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn lên.

Chuỗi hoạt động ý nghĩa diễn ra trong ngày không chỉ là sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với các đơn vị lực lượng vũ trang và doanh nghiệp, mà còn tô thắm thêm truyền thống nghĩa tình của vùng đất cội nguồn cách mạng Củ Chi.