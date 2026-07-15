Thủ tướng: Sắp xếp xã phường, trường học nếu cần thiết

Sáng 15.7, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp...

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá Lạng Sơn là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại - là cửa ngõ giao thương quan trọng giữa ASEAN - Trung Quốc và vùng trung du, miền núi phía bắc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với tỉnh Lạng Sơn sáng 15.7 ẢNH: VGP

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ hạn chế, khó khăn, thách thức. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 7,02%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra (mục tiêu 6 tháng là 9,24%).

Mức tăng trưởng này cũng thấp hơn mức bình quân cả nước (8,18%), đứng thứ 30/34 cả nước và thứ 8/9 trong vùng Trung du và miền núi phía bắc; để đạt mục tiêu cả năm 10,61% thì 6 tháng cuối năm phải tăng trên 13%.

Kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông còn rất hạn chế. Thu ngân sách, cơ cấu kinh tế còn thiếu tính bền vững, cơ cấu kinh tế của tỉnh phụ thuộc nhiều vào thương mại biên giới, dịch vụ cửa khẩu và các ngành có giá trị gia tăng chưa cao.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng mới đạt 12.900 tỉ đồng (25% mục tiêu cả năm). Môi trường đầu tư kinh doanh, công tác cải cách thủ tục hành chính còn chậm được cải thiện, nhiều chỉ số thuộc nhóm các địa phương có thứ hạng thấp so với cả nước. Năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở còn hạn chế...

Dù vậy, theo Thủ tướng, phải nhìn nhận toàn diện, khách quan về trách nhiệm, đóng góp quan trọng của Lạng Sơn cũng như các tỉnh biên giới đối với cả nước, nhất là trong việc giữ rừng, giữ đất, giữ môi trường, giữ biên giới, giữ lòng dân, giữ ổn định, duy trì đường biên giới hòa bình, hữu nghị…

"Chính phủ phải điều phối lại các khoản thu khác để các địa phương còn nhiều khó khăn này có nguồn lực", Thủ tướng nhấn mạnh.

Giao nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tỉnh khẩn trương triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt điều chỉnh; cụ thể hóa mô hình tổ chức không gian "1 trục phát triển - 2 hành lang kinh tế - 3 vùng kinh tế - xã hội".

Đồng thời, tỉnh cần chủ động rà soát, đề xuất phương án sắp xếp các xã phường nếu cần thiết trên cơ sở thực tiễn của địa phương và quy định của pháp luật; rà soát, đánh giá kỹ chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở để rà soát, bố trí.

Sắp xếp lại các trường học trên địa bàn theo hướng dẫn và đẩy nhanh việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân...