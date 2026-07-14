Thủ tướng: Không có chủ trương tiếp tục sắp xếp lại xã, phường trên diện rộng

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả quan trọng bước đầu của tỉnh thời gian qua.

"Nếu môi trường kinh doanh, năng lực của chính quyền không tốt thì không cách gì thu hút được nguồn lực đầu tư lớn như vậy", Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Phú Thọ chiều 14.7 ẢNH: VGP

Trước đó, theo báo cáo, tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập có diện tích trên 9.300 km2 (đứng thứ 15 cả nước), dân số khoảng 4 triệu người (đứng thứ 11/34, tình, thành), quy mô kinh tế năm 2025 đạt gần 16 tỉ USD (chiếm tỷ trọng 3,2% GDP cả nước, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành).

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, thách thức cần phân tích, đánh giá kỹ lưỡng. Tăng trưởng kinh tế cao nhưng cần hết sức quan tâm tính bền vững; cần coi trọng hơn nữa thu hút đầu tư nước ngoài thế hệ mới. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa thực sự mạnh mẽ; tỷ trọng khu vực dịch vụ còn thấp; một số lĩnh vực tăng trưởng thấp so với mục tiêu.

Số lượng dự án tồn đọng, kéo dài phải xử lý còn khá lớn; chủ yếu thuộc thẩm quyền của địa phương. Huy động các nguồn lực xã hội còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều dự án quy mô lớn, đóng vai trò dẫn dắt. Tài nguyên du lịch và văn hóa chưa được khai thác hiệu quả, chưa tương xứng với tiềm năng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu Phú Thọ bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của tỉnh.

Quán triệt và triển khai đồng bộ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, coi đây là ưu tiên chiến lược trong phát triển nhà ở.

Đặc biệt, bảo đảm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực điều hành và quản trị địa phương, nhất là rà soát đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực cán bộ cấp xã.

Tăng phụ cấp cho cán bộ, công chức xã phường

Nêu rõ Trung ương không có chủ trương tiếp tục sắp xếp lại các xã, phường trên diện rộng, Thủ tướng đề nghị Phú Thọ cũng như các tỉnh, thành phố khác chủ động rà soát, đề xuất phương án sắp xếp các xã, phường nếu cần thiết.

Thủ tướng cũng cho biết cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương trước mắt sẽ tăng phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã, phường; sau đó dự kiến vào cuối năm, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục trình đề án tổng thể về tiền lương, phụ cấp trong hệ thống chính trị.

Người đứng đầu Chính phủ hoan nghênh tỉnh đã có đề án khá chi tiết, công phu về tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn tới năm 2045, đề nghị tỉnh cần tiếp tục cụ thể hóa hơn nữa, chi tiết hơn nữa đề án này.

Tỉnh cần tiếp tục rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng; nhận diện dư địa của từng ngành, từng lĩnh vực; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nhất là đối với các lĩnh vực thế mạnh như: công nghiệp chế biến, chế tạo, nông - lâm nghiệp hàng hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics…

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt 100%. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và giải ngân số vốn kéo dài sang năm 2026 là 7.017 tỉ đồng, đến nay mới giải ngân được 22,4%.