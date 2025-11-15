Khẳng định vị thế bệ phóng nhân lực thực chiến cho doanh nghiệp

N ỖI LO THẤT NGHIỆP VÀ BÀI TOÁN "VÊNH" KỸ NĂNG

Thực tế chung hiện nay cho thấy nhiều sinh viên ra trường dù cầm tấm bằng khá, giỏi nhưng vẫn loay hoay tìm việc. Nguyên nhân lớn đến từ sự "vênh" giữa kiến thức được đào tạo tại trường và yêu cầu thực tế của doanh nghiệp. Nhiều chương trình học còn nặng về lý thuyết, thiếu sự cọ xát thực tiễn, khiến người học mất thêm thời gian đào tạo lại khi bắt đầu công việc.

Sinh viên ngành sức khỏe trong phòng thực hành mô phỏng ẢNH: THANH BÌNH

Trong một trung tâm kinh tế năng động như TP.HCM, áp lực cạnh tranh về nhân lực càng trở nên gay gắt. Doanh nghiệp không chỉ cần người có kiến thức nền tảng, mà quan trọng hơn là khả năng thích ứng nhanh, giải quyết vấn đề và vận hành công việc hiệu quả.

Thấu hiểu thực trạng này của cả người học và nhà tuyển dụng, Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn đã xây dựng mô hình đào tạo tiên tiến, lấy triết lý "Thực học - Thực nghiệp" làm kim chỉ nam, tập trung tối đa vào việc nâng cao trải nghiệm thực hành và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

G IẢI PHÁP TỪ MÔ HÌNH ĐÀO TẠO 70% THỰC HÀNH

Khác biệt cốt lõi của Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn nằm ở chương trình đào tạo được thiết kế với thời lượng thực hành, thực tập chiếm đến 70% tổng thời gian học. Thay vì chỉ "học chay" trên sách vở, sinh viên của trường được cầm tay chỉ việc, trực tiếp thao tác trên các hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại.

Nhà trường đã đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống cơ sở vật chất, bao gồm các xưởng thực hành, phòng thí nghiệm (lab), và các phòng mô phỏng nghiệp vụ đạt chuẩn.

Theo đó, đối với khối ngành sức khỏe (y sĩ, điều dưỡng, dược, xét nghiệm,…), sinh viên được thực hành tại các phòng lab y tế, phòng thực hành mô phỏng trang bị đầy đủ mô hình, dụng cụ y khoa.

Đối với khối ngành kỹ thuật - công nghệ (công nghệ ô tô, công nghệ thông tin (AI & lập trình), cơ khí, xây dựng, điện công nghiệp…), trường trang bị các xưởng thực hành ô tô với nhiều dòng xe đời mới, các phòng máy tính cấu hình cao giúp sinh viên tiếp cận công nghệ mới nhất.

Trong khi đó, đối với khối ngành ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật), trường đã đầu tư các phòng học ngoại ngữ đa phương tiện (Multimedia Language Lab) hiện đại, giúp sinh viên luyện tập đồng thời 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết. Các giảng viên người bản ngữ giúp sinh viên tối ưu hóa khả năng phản xạ ngôn ngữ, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp và phát âm chuẩn bản xứ.

Mô hình này giúp sinh viên không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn thành thạo tay nghề, tự tin xử lý các tình huống nghiệp vụ ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

B ẢO CHỨNG CHẤT LƯỢNG, HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP

Nhằm khẳng định cam kết về một môi trường đào tạo chuyên nghiệp, Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn đã đạt chứng nhận kiểm định chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội cũ. Đây là minh chứng rõ rệt cho sự đầu tư bài bản và nỗ lực không ngừng của nhà trường trong việc chuẩn hóa chương trình học, đảm bảo quyền lợi và chất lượng đầu ra cho người học.

Trường trang bị dòng xe đời mới cho sinh viên ngành công nghệ ô tô ẢNH: THANH BÌNH

Bên cạnh đó, một trong những bảo chứng "vàng" cho chất lượng đào tạo tại Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn chính là mạng lưới liên kết doanh nghiệp sâu rộng và thực chất. Nhà trường không chỉ hợp tác để đưa sinh viên đi thực tập mà còn mời các chuyên gia, quản lý cấp cao từ doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng chương trình học và trực tiếp giảng dạy.

Các buổi hội thảo chuyên đề (workshop), tham quan thực tế doanh nghiệp được tổ chức định kỳ cho sinh viên. Đây là cầu nối trực tiếp giúp sinh viên tiếp xúc với nhà tuyển dụng tiềm năng từ rất sớm.

M ÔI TRƯỜNG NĂNG ĐỘNG - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn đặc biệt chú trọng đến việc trang bị kỹ năng mềm và xây dựng môi trường học tập năng động. Các câu lạc bộ học thuật, đội nhóm kỹ năng (thuyết trình, làm việc nhóm, tin học, ngoại ngữ) hoạt động sôi nổi, tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin và khả năng hội nhập.

Chương trình đào tạo các ngành "nóng" như y sĩ đa khoa, quản trị kinh doanh, logistics, công nghệ thông tin (AI & lập trình), chăm sóc sắc đẹp, tiếng Anh (thương mại)... luôn được cập nhật để đón đầu xu hướng của thị trường lao động 4.0.

Đặc biệt, trong bối cảnh AI phát triển tác động mạnh mẽ đến giáo dục, đội ngũ giảng viên luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, cập nhật kiến thức, công nghệ mới và luôn đồng hành cùng sinh viên từ giảng đường đến xưởng thực hành, phòng thí nghiệm...

Với lộ trình đào tạo rõ ràng, tập trung vào thực tiễn và cam kết hỗ trợ việc làm tối đa, Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn là lựa chọn tin cậy cho các bậc phụ huynh và học sinh đang tìm kiếm một bệ phóng vững chắc để bước vào thị trường lao động đầy cạnh tranh.