Giáo dục

Sáp nhập 2 trường cao đẳng y tế vào 2 trường đại học

Mai Hà
Mai Hà
23/10/2025 19:43 GMT+7

Phó thủ tướng Lê Thành Long vừa ký các quyết định sáp nhập Trường cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào Trường đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên và Trường cao đẳng Y tế Huế vào Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Theo đó, Phó thủ tướng Lê Thành Long đồng ý sáp nhập Trường cao đẳng Y tế Thái Nguyên trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên vào Trường đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Cùng đó, sáp nhập Trường cao đẳng Y tế Huế trực thuộc UBND TP.Huế vào Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Sáp nhập Trường cao đẳng Y tế vào Trường đại học Y - Dược tại Thái Nguyên và Huế - Ảnh 1.

Đại học Thái Nguyên

ẢNH: ĐHTN

Phó thủ tướng giao Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh Thái Nguyên, UBND TP.Huế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng nhân sự, tài chính, tài sản, người học của 2 trường cao đẳng trên vào 2 trường đại học theo quy định. 

Quá trình sáp nhập, tổ chức lại phải đảm bảo hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

Bộ GD-ĐT chỉ đạo Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế hướng dẫn Trường đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên và Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế về việc đào tạo và cấp bằng cho người học đang học tại 2 trường cao đẳng theo quy định.

sáp nhập Đại học thái nguyên Đại học huế
