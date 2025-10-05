'Không để xảy ra chạy chọt khi sắp xếp các trường đại học'

Chiều 5.10, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Tấn Dũng đã thông tin cụ thể về chủ trương sắp xếp lại, sáp nhập, giải thể các trường đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Tấn Dũng ẢNH: QUOCHOI

Theo ông Lê Tấn Dũng, đây là chủ trương đã được Bộ Chính trị khẳng định tại nghị quyết hồi tháng 7 về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, được thực hiện nghiêm túc, khoa học, quyết liệt.

"Việc sắp xếp đụng tới tâm tư tình cảm rất nhiều nên làm phải thận trọng, nhưng đồng thời phải khoa học, bài bản, quyết liệt. Không phải tự mình Bộ GD-ĐT làm được mà phải có sự chung tay phối hợp của bộ ngành T.Ư, địa phương và các đại học trong cả nước", Thứ trưởng Dũng cho hay.

Hiện nay, Bộ GD-ĐT theo phân công giao xây dựng đề án sắp xếp lại các trường đại học, dạy nghề, chuyển một số trường đại học, dạy nghề về địa phương. Sắp tới Bộ GD-ĐT sẽ trình Thủ tướng quyết định và triển khai ngay việc sắp xếp trong năm 2026.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng khẳng định, Bộ GD-ĐT xác định đề án sắp tới sẽ căn cứ vào quan điểm, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; căn cứ vào quy hoạch mạng lưới đại học, dạy nghề đã được quy hoạch, xác định rõ các sứ mệnh của các cơ sở đại học, dạy nghề.

"Các nguyên tắc, tiêu chí rất cụ thể, rõ ràng để triển khai minh bạch, tránh xin - cho, tranh thủ, chạy chọt, tiêu cực. Chúng tôi khẳng định không để xảy ra tình trạng này", Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh và cho biết bộ sẽ xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia nhất là các trường đại học để tạo đồng thuận cao.

Khi đề án đưa ra thì sẽ được "tâm phục, khẩu phục để cứ thế triển khai, không còn gì lợn cợn". Bộ GD-ĐT sẽ cung cấp đầy đủ thông tin đến cơ quan truyền thông báo chí sau khi đề án được thông qua. Ông Dũng cũng khẳng định gần đây, một số trang thông tin trên mạng đã chia sẻ những thông tin về nội dung sắp xếp chưa đúng.

Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt ra nhiệm vụ phải hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Trong đó, sắp xếp, tái cấu trúc, sáp nhập các cơ sở giáo dục đại học là một trong những giải pháp trọng tâm. Dự kiến có khoảng 140 trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong diện sắp xếp lại.