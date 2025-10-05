Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

'Không để xảy ra chạy chọt khi sắp xếp các trường đại học'

Mai Hà
Mai Hà
05/10/2025 18:22 GMT+7

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Tấn Dũng cho biết việc sắp xếp các trường đại học sẽ triển khai ngay trong năm 2026, trên tinh thần minh bạch, tránh xin - cho, chạy chọt, tiêu cực.

Chiều 5.10, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Tấn Dũng đã thông tin cụ thể về chủ trương sắp xếp lại, sáp nhập, giải thể các trường đại học, giáo dục nghề nghiệp.

'Không để xảy ra chạy chọt khi sắp xếp các trường đại học'- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Tấn Dũng

ẢNH: QUOCHOI

Theo ông Lê Tấn Dũng, đây là chủ trương đã được Bộ Chính trị khẳng định tại nghị quyết hồi tháng 7 về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, được thực hiện nghiêm túc, khoa học, quyết liệt. 

"Việc sắp xếp đụng tới tâm tư tình cảm rất nhiều nên làm phải thận trọng, nhưng đồng thời phải khoa học, bài bản, quyết liệt. Không phải tự mình Bộ GD-ĐT làm được mà phải có sự chung tay phối hợp của bộ ngành T.Ư, địa phương và các đại học trong cả nước", Thứ trưởng Dũng cho hay. 

Hiện nay, Bộ GD-ĐT theo phân công giao xây dựng đề án sắp xếp lại các trường đại học, dạy nghề, chuyển một số trường đại học, dạy nghề về địa phương. Sắp tới Bộ GD-ĐT sẽ trình Thủ tướng quyết định và triển khai ngay việc sắp xếp trong năm 2026.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng khẳng định, Bộ GD-ĐT xác định đề án sắp tới sẽ căn cứ vào quan điểm, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; căn cứ vào quy hoạch mạng lưới đại học, dạy nghề đã được quy hoạch, xác định rõ các sứ mệnh của các cơ sở đại học, dạy nghề. 

"Các nguyên tắc, tiêu chí rất cụ thể, rõ ràng để triển khai minh bạch, tránh xin - cho, tranh thủ, chạy chọt, tiêu cực. Chúng tôi khẳng định không để xảy ra tình trạng này", Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh và cho biết bộ sẽ xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia nhất là các trường đại học để tạo đồng thuận cao.

Khi đề án đưa ra thì sẽ được "tâm phục, khẩu phục để cứ thế triển khai, không còn gì lợn cợn". Bộ GD-ĐT sẽ cung cấp đầy đủ thông tin đến cơ quan truyền thông báo chí sau khi đề án được thông qua. Ông Dũng cũng khẳng định gần đây, một số trang thông tin trên mạng đã chia sẻ những thông tin về nội dung sắp xếp chưa đúng.

Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt ra nhiệm vụ phải hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. 

Trong đó, sắp xếp, tái cấu trúc, sáp nhập các cơ sở giáo dục đại học là một trong những giải pháp trọng tâm. Dự kiến có khoảng 140 trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong diện sắp xếp lại.

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT cảnh báo thông tin không đúng về sắp xếp lại đại học

Bộ GD-ĐT cảnh báo thông tin không đúng về sắp xếp lại đại học

Bộ GD-ĐT đăng trên fanpage bài viết 'Cảnh báo thông tin không đúng về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục đại học' nhằm bác tin đồn về 'phương án sắp xếp lại đại học.

Phương án sắp xếp đại học, bệnh viện, doanh nghiệp nhà nước

Khám phá thêm chủ đề

Sắp xếp đại học Bộ GD-ĐT Thứ trưởng Bộ GD-ĐT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận