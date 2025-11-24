Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Kháng kháng sinh ngày càng phức tạp

Liên Châu
Liên Châu
24/11/2025 20:22 GMT+7

Chủng vi khuẩn phế cầu gây bệnh hô hấp đang giảm đáng kể mức độ nhạy cảm với các kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin thế hệ 2 và nhóm macrolide. Đây là dấu hiệu cảnh báo tình trạng kháng thuốc ngày càng phức tạp.

Giảm chi tiền mua kháng sinh

Chi phí thuốc kháng sinh tại Bệnh viện Chợ Rẫy liên tục giảm trong hơn 10 năm qua, từ 213 tỉ đồng năm 2013 xuống 15,7 tỉ đồng năm 2024. Tỷ lệ tiền thuốc kháng sinh/tổng chi phí thuốc điều trị giảm còn 13% vào năm 2024.

Thông tin trên được đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết tại hội thảo đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc giai đoạn 2023 - 2025, do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức chiều 24.11.

Kháng kháng sinh ngày càng phức tạp- Ảnh 1.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tỷ lệ sử dụng kháng sinh giảm, chất lượng điều trị được đảm bảo

ẢNH: LIÊN CHÂU

Tại hội thảo, thông tin về các giải pháp sử dụng kháng sinh hợp lý, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, các khoa phòng điều trị triển khai ký cam kết phòng, chống kháng thuốc; bệnh viện có phần mềm tra cứu hướng dẫn sử dụng kháng sinh; duy trì kiểm soát, xác định lượng sử dụng kháng sinh toàn bệnh viện; xác định tỷ lệ chi phí kháng sinh sử dụng trên tổng số thuốc, phân tích các hồ sơ bệnh án không tuân thủ. 

Các trường hợp không tuân thủ (liều lượng, thời gian, đường dùng) với kháng sinh được phân tích chi tiết để đưa ra can thiệp, điều chỉnh. Trong các năm từ 2015 - 2024, có 22.720 bệnh án tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã được khảo sát.

Đồng thời, bệnh viện triển khai tổ dược sĩ lâm sàng hỗ trợ bác sĩ đi buồng, tư vấn sử dụng kháng sinh; giám sát trước khi kê đơn tại các khoa lâm sàng; phân tích và cảnh báo những khoa sử dụng kháng sinh đại bác (kháng sinh mạnh, phổ rộng) tăng đột biến.

Với các giải pháp toàn diện, năm 2024, tỷ lệ tuân thủ sử dụng kháng sinh điều trị theo đúng hướng dẫn của bệnh viện đạt 97,3% (so với 63% thời điểm 2015); tỷ lệ tuân thủ sử dụng kháng sinh dự phòng theo hướng dẫn của bệnh viện đạt 98,2%, so với 14% năm 2015.

Chất lượng điều trị được đảm bảo, với kết quả điều trị tốt (hết nhiễm khuẩn và giảm tình trạng nhiễm khuẩn) năm 2024 là 88,5%.

Kháng kháng sinh ngày càng phức tạp

Nhấn mạnh nhu cầu hành động mạnh mẽ giải quyết kháng kháng sinh, tuần lễ nhận thức về kháng kháng sinh (AMR) thế giới từ ngày 18 - 24.11 năm nay có chủ đề Hành động ngay: bảo vệ hiện tại, đảm bảo tương lai.

Kháng kháng sinh ngày càng phức tạp- Ảnh 2.

Chấn đoán đúng tác nhân gây bệnh giúp kê đơn kháng sinh an toàn, hợp lý

ẢNH: PHẠM THẢO

WHO cảnh báo, thêm kháng sinh vào thức ăn chăn nuôi, kháng sinh rò rỉ ra môi trường, vào nước, vào thực phẩm, dùng kháng sinh không có đơn thuốc của bác sĩ.., chính là chúng ta đang giúp vi khuẩn phát triển cơ chế phòng vệ (kháng thuốc). Do đó, chỉ sử dụng kháng sinh khi cần thiết và đúng cách, theo đơn của bác sĩ.

Theo dữ liệu của Bệnh viện Nhi T.Ư, bệnh hô hấp chiếm tỷ lệ nhập viện cao nhất từ năm 2020 - 2024 và có xu hướng gia tăng. Các vi khuẩn chính gây viêm phổi ở trẻ em tại miền Bắc là Haemophilus Influenzae, phế cầu và Moraxella catarrhalis. Phần lớn các chủng này có tỷ lệ kháng cao với nhóm kháng sinh đang được kê đơn phổ biến.

Do đó, bên cạnh tuân thủ quản lý và sử dụng kháng sinh, cần thúc đẩy đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh, giúp chỉ định kháng sinh đúng và đủ, giảm bớt kê đơn kháng sinh với các trường hợp nhiễm virus.

Theo Hội Tai mũi họng Việt Nam, dữ liệu cho thấy chủng vi khuẩn phế cầu gây bệnh hô hấp đang giảm đáng kể mức độ nhạy cảm với các kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin thế hệ 2 và nhóm macrolide. Đây là dấu hiệu cảnh báo tình trạng kháng thuốc ngày càng phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa xét nghiệm vi sinh và lựa chọn kháng sinh hợp lý trong điều trị.

TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết hệ thống giám sát vi khuẩn kháng kháng sinh hiện có sự tham gia của 59 bệnh viện tại các tỉnh, thành và sẽ mở rộng thêm, để đánh giá về vi khuẩn kháng thuốc, từ đó các biện pháp can thiệp hiệu quả hơn.

 


Tin liên quan

Gia tăng vi khuẩn kháng kháng sinh

Gia tăng vi khuẩn kháng kháng sinh

Việc tự dùng kháng sinh có liên quan đến nguy cơ sử dụng thuốc không phù hợp, khiến người bệnh dễ bị tương tác thuốc, che giấu các triệu chứng của bệnh tiềm ẩn và phát triển sự kháng thuốc của vi khuẩn.

Kháng sinh không có tác dụng với vi rút cúm

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh viện Chợ Rẫy Bộ Y tế Vi khuẩn sử dụng kháng sinh Kê đơn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận