Giảm chi tiền mua kháng sinh

Chi phí thuốc kháng sinh tại Bệnh viện Chợ Rẫy liên tục giảm trong hơn 10 năm qua, từ 213 tỉ đồng năm 2013 xuống 15,7 tỉ đồng năm 2024. Tỷ lệ tiền thuốc kháng sinh/tổng chi phí thuốc điều trị giảm còn 13% vào năm 2024.

Thông tin trên được đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết tại hội thảo đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc giai đoạn 2023 - 2025, do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức chiều 24.11.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tỷ lệ sử dụng kháng sinh giảm, chất lượng điều trị được đảm bảo ẢNH: LIÊN CHÂU

Tại hội thảo, thông tin về các giải pháp sử dụng kháng sinh hợp lý, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, các khoa phòng điều trị triển khai ký cam kết phòng, chống kháng thuốc; bệnh viện có phần mềm tra cứu hướng dẫn sử dụng kháng sinh; duy trì kiểm soát, xác định lượng sử dụng kháng sinh toàn bệnh viện; xác định tỷ lệ chi phí kháng sinh sử dụng trên tổng số thuốc, phân tích các hồ sơ bệnh án không tuân thủ.

Các trường hợp không tuân thủ (liều lượng, thời gian, đường dùng) với kháng sinh được phân tích chi tiết để đưa ra can thiệp, điều chỉnh. Trong các năm từ 2015 - 2024, có 22.720 bệnh án tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã được khảo sát.

Đồng thời, bệnh viện triển khai tổ dược sĩ lâm sàng hỗ trợ bác sĩ đi buồng, tư vấn sử dụng kháng sinh; giám sát trước khi kê đơn tại các khoa lâm sàng; phân tích và cảnh báo những khoa sử dụng kháng sinh đại bác (kháng sinh mạnh, phổ rộng) tăng đột biến.

Với các giải pháp toàn diện, năm 2024, tỷ lệ tuân thủ sử dụng kháng sinh điều trị theo đúng hướng dẫn của bệnh viện đạt 97,3% (so với 63% thời điểm 2015); tỷ lệ tuân thủ sử dụng kháng sinh dự phòng theo hướng dẫn của bệnh viện đạt 98,2%, so với 14% năm 2015.

Chất lượng điều trị được đảm bảo, với kết quả điều trị tốt (hết nhiễm khuẩn và giảm tình trạng nhiễm khuẩn) năm 2024 là 88,5%.

Kháng kháng sinh ngày càng phức tạp

Nhấn mạnh nhu cầu hành động mạnh mẽ giải quyết kháng kháng sinh, tuần lễ nhận thức về kháng kháng sinh (AMR) thế giới từ ngày 18 - 24.11 năm nay có chủ đề Hành động ngay: bảo vệ hiện tại, đảm bảo tương lai.

Chấn đoán đúng tác nhân gây bệnh giúp kê đơn kháng sinh an toàn, hợp lý ẢNH: PHẠM THẢO

WHO cảnh báo, thêm kháng sinh vào thức ăn chăn nuôi, kháng sinh rò rỉ ra môi trường, vào nước, vào thực phẩm, dùng kháng sinh không có đơn thuốc của bác sĩ.., chính là chúng ta đang giúp vi khuẩn phát triển cơ chế phòng vệ (kháng thuốc). Do đó, chỉ sử dụng kháng sinh khi cần thiết và đúng cách, theo đơn của bác sĩ.

Theo dữ liệu của Bệnh viện Nhi T.Ư, bệnh hô hấp chiếm tỷ lệ nhập viện cao nhất từ năm 2020 - 2024 và có xu hướng gia tăng. Các vi khuẩn chính gây viêm phổi ở trẻ em tại miền Bắc là Haemophilus Influenzae, phế cầu và Moraxella catarrhalis. Phần lớn các chủng này có tỷ lệ kháng cao với nhóm kháng sinh đang được kê đơn phổ biến.

Do đó, bên cạnh tuân thủ quản lý và sử dụng kháng sinh, cần thúc đẩy đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh, giúp chỉ định kháng sinh đúng và đủ, giảm bớt kê đơn kháng sinh với các trường hợp nhiễm virus.

Theo Hội Tai mũi họng Việt Nam, dữ liệu cho thấy chủng vi khuẩn phế cầu gây bệnh hô hấp đang giảm đáng kể mức độ nhạy cảm với các kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin thế hệ 2 và nhóm macrolide. Đây là dấu hiệu cảnh báo tình trạng kháng thuốc ngày càng phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa xét nghiệm vi sinh và lựa chọn kháng sinh hợp lý trong điều trị.

TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết hệ thống giám sát vi khuẩn kháng kháng sinh hiện có sự tham gia của 59 bệnh viện tại các tỉnh, thành và sẽ mở rộng thêm, để đánh giá về vi khuẩn kháng thuốc, từ đó các biện pháp can thiệp hiệu quả hơn.



