Thời sự

Kháng nghị tăng án tử hình kẻ giết tài xế công nghệ tại Đồng Nai

Phan Thương
Phan Thương
26/02/2026 12:47 GMT+7

Theo Viện phúc thẩm 3 Viện KSND tối cao, hành vi của bị cáo là dã man, quyết liệt, dứt khoát, nên cần tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình ở tội 'giết người'.

Viện phúc thẩm 3 Viện KSND tối cao vừa có quyết định kháng nghị phúc thẩm, đề nghị tăng mức hình phạt đối với bị cáo Hoàng Thành Công từ chung thân lên tử hình

Theo cơ quan kiểm sát, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt mạng sống của tài xế xe ôm để cướp tài sản một cách dã man.

Kháng nghị tăng án tử hình kẻ giết tài xế công nghệ tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Bị cáo Hoàng Thành Công thời điểm bị bắt

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo hồ sơ vụ án, Hoàng Thành Công (21 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) vốn là công nhân tại Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Do túng quẫn và thiếu tiền tiêu xài, Công nảy sinh ý định đi cướp tài sản của những người hành nghề chạy xe ôm.

Sáng 10.7.2025, sau khi kết thúc ca làm việc, Công thủ sẵn một con dao bấm dài khoảng 20 cm trong người. Tại khu vực trước trụ sở một ngân hàng thuộc ấp 8, xã Long Thành, Công gặp tài xế Grab tên P.L.H (56 tuổi), Công vờ hỏi đường về xã Xuân Đường, tỉnh Đồng Nai và thỏa thuận giá 100.000 đồng.

Trên đường đi, Công cố tình chỉ dẫn ông H. chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường để tìm địa điểm vắng vẻ ra tay. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, khi đến bãi đất trống thuộc đường D6 trong Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, thấy xung quanh không có người qua lại, Công yêu cầu ông H. dừng xe với lý do "đi vệ sinh".

Ngay khi xe vừa dừng, Công ngồi phía sau đã dùng dao bấm cắt mạnh một nhát vào cổ ông H. Nạn nhân cố gắng bỏ chạy được khoảng 3 m thì gục xuống và tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại nạn nhân, Công lạnh lùng lục soát người ông H. để lấy bóp da (bên trong chỉ có CCCD, giấy tờ xe), 1 điện thoại và chiếc xe máy. Sau đó, Công bán xe máy được 4 triệu đồng.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi gây án, Hoàng Thành Công đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Viện kiểm sát: Mức án chung thân là quá nhẹ

Bản án sơ thẩm ngày 8.1.2026, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Hoàng Thành Công tù chung thân về tội "giết người" và 6 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng hợp hình phạt chung là chung thân.

Tuy nhiên, Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM (Viện phúc thẩm 3 Viện KSND tối cao) kháng nghị theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Công ở tội “giết người”.

Theo Viện phúc thẩm 3, mức án chung thân dành cho tội "giết người" đối với bị cáo là quá nhẹ, chưa tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng mà hành vi của bị cáo gây ra.

Cơ quan kiểm sát nhấn mạnh, hành vi của bị cáo là nhẫn tâm, thực hiện vào ban ngày, có sự chuẩn bị trước; thực hiện quyết liệt, dứt khoát mang tính dã man, thể hiện sự xem thường pháp luật và bất chấp hậu quả xảy ra.

“Vì vậy, cần áp dụng mức hình phạt cao nhất của khung hình phạt, loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, nhằm đáp ứng yêu cầu về trừng trị răn đe, đấu tranh phòng ngừa chung đối với tội phạm”, kháng nghị nêu.

