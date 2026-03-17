Khánh Hòa: 3 người tử vong, 2 người bị thương khi xuống hầm tàu chở hàng

Hiền Lương
17/03/2026 12:29 GMT+7

Ngày 17.3, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Khánh Hòa cho biết đã hoàn tất công tác cứu hộ vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên tàu chở hàng Trường Nguyên 18 khi đang neo đậu ngoài khu vực Cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 16.3, ông Trần Đức Tài (máy phó) xuống hầm tàu (đang neo đậu tại một cảng ở Khánh Hòa) để bơm nước nhưng sau đó không thấy quay lên. Nghi có sự cố, các thuyền viên lần lượt xuống kiểm tra thì cũng gặp nạn.

Những người trên tàu đã tổ chức ứng cứu, đưa được 4 nạn nhân lên boong tàu, trong đó 2 người đã tử vong, 2 người bị thương được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa.

Lực lượng chức năng nỗ lực tiếp cận nạn nhân trên tàu chở hàng Trường Nguyên 18 đang gặp sự cố

ẢNH: CTV

Nhận tin báo lúc 23 giờ 33 cùng ngày, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 6 đã điều động lực lượng cùng phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định còn 1 nạn nhân mắc kẹt dưới két nước dằn (khoang đáy) của tàu, khu vực ngập nước, thiếu oxy, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Lực lượng cứu hộ đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ như bơm hút nước, sử dụng thiết bị chuyên dụng tiếp cận không gian hẹp để tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 17.3, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được đưa ra ngoài.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Trần Đức Tài (45 tuổi), Trần Xuân Dũng (55 tuổi) và Lê Văn Đệ (47 tuổi). Hai người bị thương là thuyền trưởng Bùi Văn Quý (48 tuổi) và thợ máy Thái Văn Thịnh (25 tuổi) hiện đang được điều trị.

Đại diện Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận cho biết hiện sức khỏe hai người bị thương đã dần ổn định. Nguyên nhân sự cố đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

