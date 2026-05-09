Thời sự

Khánh Hòa điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Hiền Lương
09/05/2026 10:30 GMT+7

Sáng 9.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Nhà báo Thái Thị Lệ Hằng (Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa) đến nhận công tác tại Sở VH-TT-DL.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định điều động ông Nguyễn Văn Hòa (Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hòa) giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy kể từ ngày 15.5.

Bà Võ Thị Thu Hương (Phó trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh) được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng công bố các quyết định điều động, chỉ định nhiều cán bộ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ các chức danh chủ chốt tại các xã, phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa trao quyết định cho các nhân sự

Theo đó, ông Trần Văn Châu (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bắc Cam Ranh) được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cam Lâm; ông Nguyễn Đức Tân (Phó chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh) giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tây Nha Trang; ông Phan Văn Cường (Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy) giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cam Hiệp.

Bà Trần Thị Tú Viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, được chỉ định giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Diên Lạc.

Ngoài ra, ông Phan Anh Hào (Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thư ký Bí thư Tỉnh ủy.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định điều động ông Trần Việt Trung (Bí thư Đảng ủy phường Tây Nha Trang) đến nhận công tác tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Trung Dũng (Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh) và ông Lê Văn Hoan (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cam Hiệp) được điều động đến công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để giới thiệu bầu giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng điều động, chỉ định ông Trần Ngọc Bình (Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Dinh) giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Hải; ông Huỳnh Phương Nam (Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Hải) giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Mỹ Sơn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận, điều động nhà báo Thái Thị Lệ Hằng (Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa) đến nhận công tác tại Sở VH-TT-DL và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở VH-TT-DL kể từ ngày 15.5. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Nguyễn Văn Vinh (Phó giám đốc Sở Xây dựng) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường cho biết các cán bộ được điều động, bổ nhiệm lần này đều được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn, có năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao.

Theo ông Trường, trong bối cảnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ông Hồ Xuân Trường đề nghị các cán bộ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nhà báo Thái Thị Lệ Hằng phát biểu tại buổi nhận nhiệm vụ mới

Phát biểu nhận nhiệm vụ, nhà báo Thái Thị Lệ Hằng (Giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hòa) cho biết sẽ cùng tập thể cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

"Việc thực hiện lời hứa chính là thước đo năng lực, uy tín của mỗi cán bộ; phải chứng minh bằng hiệu quả công việc, bằng định lượng chứ không phải định tính", nhà báo Thái Thị Lệ Hằng nhấn mạnh.

