Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa

Hiền Lương
Hiền Lương
23/04/2026 11:43 GMT+7

Sau nhiều tháng khuyết chức danh Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa, nay đã kiện toàn nhân sự cho vị trí này.

Theo quyết định của Giám đốc Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Kiều Hưng được bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 23.4.2026. Ông Hưng được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ theo quy định kể từ thời điểm được bổ nhiệm.

- Ảnh 1.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đã kiện toàn chức danh chi cục trưởng

ẢNH: H.L

Trước đó, sau khi sáp nhập hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận (từ ngày 1.7.2025), vị trí Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa (mới) vẫn để trống trong thời gian dài. Trong giai đoạn đó, Sở Công thương phân công một phó giám đốc sở phụ trách điều hành hoạt động của chi cục.

Theo lãnh đạo Sở Công thương, việc lựa chọn nhân sự gặp nhiều khó khăn do trước khi sáp nhập, cả hai địa phương đều có chi cục trưởng. Cụ thể, ông Trần Phước Trí là Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa (cũ), còn ông Trần Kiều Hưng giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận (cũ).

- Ảnh 2.

Ông Trần Kiều Hưng được bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa

ẢNH: H.L

Việc xem xét, lựa chọn được thực hiện trên cơ sở nhiều tiêu chí, bao gồm đánh giá năng lực, kinh nghiệm, quá trình công tác và các quy định liên quan đến công tác cán bộ. Đồng thời, việc bổ nhiệm cũng phải tuân thủ các quy định về không bố trí, bổ nhiệm đối với cán bộ có vi phạm, khuyết điểm hoặc liên quan trách nhiệm trong các vụ việc đang được cơ quan chức năng xem xét.

Sau khi hoàn tất quy trình thẩm định hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền, Sở Công thương đã ban hành quyết định bổ nhiệm ông Trần Kiều Hưng giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa. Trong khi đó, ông Trần Phước Trí hiện đã chuyển về công tác tại Sở Công thương thành phố Đà Nẵng (nơi ông công tác trước đây).

Vì sao Khánh Hòa chưa có Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường?

Vì sao Khánh Hòa chưa có Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường?

Tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa có nhân sự Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường sau nhiều tháng sáp nhập, dù trước đó chức danh này đã có.

