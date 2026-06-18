Khánh Hòa hợp tác y tế với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Ngày 18.6, tại UBND tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hỗ trợ chuyên môn và hợp tác phát triển y tế giữa Sở Y tế Khánh Hòa và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sự kiện có sự tham dự của Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lộ trình nâng cao năng lực y tế chuyên sâu cho địa phương.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa thông tin hệ thống y tế toàn tỉnh hiện có 37 đơn vị y tế công lập, 15 bệnh viện công lập và 7 bệnh viện tư nhân. Mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh được phân bổ rộng khắp, sở hữu nguồn nhân lực chuyên môn gồm hơn 2.200 người, đạt tỷ lệ 12 bác sĩ/vạn dân.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng các đại biểu chứng kiến Sở Y tế ký kết biên bản ghi nhớ với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ẢNH: V.G

Trong những năm qua, ngành y tế địa phương liên tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, phát triển nhiều kỹ thuật chuyên sâu và đẩy mạnh chuyển đổi số. Bước sang giai đoạn mới, tỉnh định hướng nâng cấp toàn diện để hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống y tế hiện đại, thông minh. Việc kết nối với các bệnh viện tuyến Trung ương là giải pháp trọng tâm nhằm giải quyết những lĩnh vực địa phương còn thiếu hụt chuyên môn.

Đại diện Bệnh viện Đại học Y Hà Nội giới thiệu cụ thể về năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật chất lượng cao của đơn vị. Là nơi quy tụ đội ngũ chuyên gia và bác sĩ đầu ngành, bệnh viện thường xuyên làm chủ các kỹ thuật điều trị phức tạp và có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ chuyên môn cho các tỉnh thành.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại lễ ký kết ẢNH: V.G

Tại buổi ký kết biên bản ghi nhớ, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh: "Sở Y tế cần tranh thủ tối đa sự hỗ trợ, giúp đỡ từ đội ngũ chuyên gia, y, bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để phát triển ngành y tế địa phương".

Biên bản ghi nhớ có hiệu lực trong thời hạn 3 năm (2026 - 2029), hai đơn vị sẽ tập trung hợp tác sâu rộng trong công tác đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ điều trị tiên tiến và hỗ trợ hội chẩn từ xa.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ngành y tế phải định kỳ báo cáo, đánh giá chi tiết hiệu quả hợp tác thực tế giữa hai bên để kịp thời có phương án tối ưu hóa nguồn lực nhằm giúp người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.