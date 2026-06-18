Hàng nghìn người hòa nhịp Ngày hội tiếng Anh tại Khánh Hòa

Sáng 18.6, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang, Khánh Hòa), Ban Chỉ đạo chương trình người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh tổ chức khai mạc Ngày hội tiếng Anh tỉnh Khánh Hòa năm 2026, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi, người dân và du khách tham gia.

Ngày hội là hoạt động cộng đồng nhằm tạo không gian để mọi người cùng sử dụng tiếng Anh, kết nối và lan tỏa tinh thần học tiếng Anh trong đời sống hằng ngày, qua đó góp phần xây dựng môi trường học tập và sử dụng tiếng Anh trong cộng đồng. Đây cũng là dịp thiết thực hướng tới thực hiện đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: VĂN CHIẾN

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban chỉ đạo chương trình người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh, cho biết qua 4 năm triển khai, chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ phong trào học ngoại ngữ, góp phần nâng cao năng lực hội nhập và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.

Theo ông Hà, ngày hội không chỉ là dịp để các câu lạc bộ tiếng Anh và người dân giao lưu, trải nghiệm, mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc xây dựng môi trường học tập và sử dụng tiếng Anh rộng khắp, đáp ứng yêu cầu phát triển của một địa phương năng động về du lịch, dịch vụ và hợp tác quốc tế.

Diễu hành xích lô "Local ride – Global vibe" qua các tuyến phố trung tâm nhằm quảng bá hình ảnh du lịch thân thiện của Khánh Hòa ẢNH: VĂN CHIẾN

"Sự hiện diện đông đảo của mọi lứa tuổi tại ngày hội hôm nay là minh chứng rõ nhất cho việc tiếng Anh không có khoảng cách", ông Hà nói, đồng thời kêu gọi mỗi người bắt đầu học và sử dụng tiếng Anh ngay từ hôm nay với tinh thần "English today, English everyday".

Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như vòng chung kết các cuộc thi hưởng ứng chương trình người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh giai đoạn 4, gồm thi Rung chuông vàng và Gia đình nói tiếng Anh. Buổi chiều cùng ngày diễn ra màn đồng diễn flashmob quy tụ gần 3.000 người.

Các học sinh tham gia vòng chung kết cuộc thi Rung chuông vàng tiếng Anh tại ngày hội ẢNH: BÁ DUY

Bên cạnh đó, ngày hội còn có diễu hành xích lô "Local ride – Global vibe" qua các tuyến phố trung tâm nhằm quảng bá hình ảnh du lịch thân thiện của Khánh Hòa, giao lưu karaoke tiếng Anh có thưởng, các khu vực minigame, photo booth cùng 30 gian hàng của doanh nghiệp, trung tâm, câu lạc bộ tiếng Anh và các gian hàng công nghệ số, ẩm thực.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm, tri ân các đơn vị tài trợ, đồng hành cùng ngày hội ẢNH: VĂN CHIẾN



