Khánh Hòa - Indonesia tìm cơ hội hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực

Theo số liệu thống kê năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của Khánh Hòa sang Indonesia đạt 2,06 triệu USD, chiếm 1,3% kim ngạch xuất khẩu trong khối ASEAN, chủ yếu là mặt hàng cà phê, dệt may, thủy sản; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Indonesia đạt 244,08 triệu USD, chiếm 72% kim ngạch nhập khẩu trong khối ASEAN với các mặt hàng chính nguyên liệu than (BOT Vân Phong), thủy sản, nguyên phụ liệu dệt may, các hàng hóa khác…