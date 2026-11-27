Ngày 27.11, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp Công an xã Cam Lâm triệt phá nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có ma túy "nước vui". Các đối tượng này hoạt động trên địa bàn Cam Ranh, Cam Lâm và Nha Trang.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 14.11, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ N.V.T (25 tuổi, ở xã Cam Lâm, Khánh Hòa) cùng 3 người khác đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, công an thu giữ 139 bịch ma túy dạng "nước vui", 17 viên thuốc lắc, 1 bịch ma túy đá, cân điện tử cùng nhiều tang vật liên quan.

Nhiều loại ma túy, trong đó có "nước vui" bị thu giữ ẢNH: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng công an bắt giữ thêm 7 người có liên quan đến các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm hàng trăm viên thuốc lắc, ma túy "nước vui", nhiều túi ma túy "khay" và ma túy đá.

Cơ quan công an thu giữ các loại ma túy của các đối tượng ẢNH: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Đáng chú ý, trong số tang vật thu giữ có số lượng lớn ma túy dạng "nước vui". Đây là loại ma túy tổng hợp thường được đóng thành các gói nhỏ, có màu sắc và hương vị trái cây, được pha vào nước giải khát để sử dụng.

Thành phần của "nước vui" có thể chứa nhiều chất ma túy khác nhau, tùy từng loại và nguồn cung. Việc sử dụng loại ma túy này có thể gây kích thích thần kinh, ảo giác, rối loạn hành vi và nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe, có thể dẫn đến tử vong.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định pháp luật.