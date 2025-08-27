Khánh Hòa: Ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chum show' tại nhà hát Đó

Chum show là chương trình nghệ thuật thứ 2 của nhà hát Đó, sau thành công của show diễn Rối mơ được giới thiệu đến người dân và du khách vào năm 2023.

Chương trình nghệ thuật Chum show chính thức ra mắt khán giả vào ngày 30.8 ẢNH: V.G

Lấy cảm hứng từ hình ảnh cái chum, một vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình Việt và gắn bó gần gũi với đời sống của người dân, chương trình nghệ thuật Chum show có thời lượng gần 40 phút, mang đến một sản phẩm văn hóa mới mẻ, khai thác nét bản sắc bản địa đặc trưng của con người và vùng đất Khánh Hòa.

Chum show khai thác nét bản sắc bản địa đặc trưng của con người và vùng đất Khánh Hòa ẢNH: V.G

Trong Chum show, khán giả sẽ cảm nhận một miền đất lành chất chứa vẻ đẹp thiên nhiên song hành cùng chiều sâu văn hóa, được tạo nên từ sự giao hòa đặc sắc của ba dòng chảy, đó là: sự huyền bí sâu lắng của Chăm, tinh thần phóng khoáng và bền bỉ của các dân tộc Tây nguyên, cùng nét uyển chuyển, tinh tế của người Kinh. Vượt qua giới hạn của một buổi biểu diễn, Chum show trở thành hành trình kết nối cảm xúc, nơi con người tìm thấy sự đồng điệu giữa quá khứ, hiện tại, giữa mình và người, giữa đất và trời.

Mãn nhãn với các màn xiếc mới và đu bay trên không ẢNH: V.G

Điểm nhấn của Chum show là những trải nghiệm mãn nhãn với các màn xiếc mới và đu bay trên không, đánh thức mọi giác quan. Không chỉ phô diễn, Chum show hướng đến chạm sâu vào cảm xúc, để mỗi khán giả không chỉ là người xem mà trở thành người đồng hành, cùng "chạm" vào chiều sâu bản thể qua nghệ thuật.

Tổng đạo diễn Ngô Thanh Phương chia sẻ: "Chum show ra đời không vội vã, không rập khuôn. Chúng tôi không tìm kiếm 'nghệ sĩ hoàn hảo', mà tạo ra không gian để mỗi con người, với đủ sự mong manh, va đập và cảm xúc được sống thật, sáng tạo thật. Nụ hôn trong Chum show không chỉ là biểu tượng của yêu thương, mà còn là hành động nghệ thuật, giản dị, dịu dàng nhưng đầy sức mạnh".

Nhà hát Đó, một biểu tượng nghệ thuật đương đại do Tập đoàn KDI phát triển ẢNH: V.G

Chum show sẽ chính thức công diễn từ ngày 30.8, với giá vé từ 250 – 300 – 350 nghìn đồng, hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn của du khách khi đến với Nha Trang.