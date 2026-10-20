Khánh Hòa tặng quà người dân làm thủ tục sang tên, thu hồi đăng ký xe

Ngày 20.10, Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai chiến dịch "Lực lượng Công an Khánh Hòa đồng hành cùng nhân dân làm sạch dữ liệu đăng ký xe", nhằm đẩy nhanh tiến độ cao điểm 100 ngày tổng rà soát, xác minh, cập nhật dữ liệu phương tiện.

Chiến dịch diễn ra từ ngày 20.10 đến 20.11.2026 tại bộ phận đăng ký xe của Phòng CSGT và 64 đơn vị công an cấp xã, phường được phân cấp đăng ký xe trên toàn tỉnh. Trọng tâm là tăng cường tư vấn, tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ phương tiện.

Cán bộ công an hướng dẫn người dân thao tác trên điện thoại, hoàn thiện hồ sơ đăng ký xe ẢNH: PHÒNG CSGT KHÁNH HÒA CUNG CẤP

Những trường hợp nào được nhận quà?

Theo kế hoạch, người dân trực tiếp mang phương tiện, hồ sơ đến cơ quan công an và hoàn thành hợp lệ một trong các nhóm thủ tục thuộc diện triển khai sẽ được nhận quà tri ân.

Các nhóm thủ tục gồm: sang tên xe, đặc biệt đối với xe đã qua nhiều đời chủ; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số đối với phương tiện đã chuyển quyền sở hữu hoặc hết niên hạn sử dụng; đổi biển số nền màu trắng sang nền màu vàng đối với xe kinh doanh vận tải.

Quà tặng là những vật dụng thiết thực như mũ bảo hiểm đạt chuẩn, áo mưa, dù, móc khóa hoặc phiếu dịch vụ bảo dưỡng, thay nhớt, rửa xe… Nguồn quà được huy động hoàn toàn từ xã hội hóa, với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Cán bộ CSGT và Công an phường Nam Nha Trang trao quà cho người dân tham gia làm sạch dữ liệu đăng ký xe ẢNH: PHÒNG CSGT KHÁNH HÒA CUNG CẤP

Đến làm thủ tục đổi biển số xe trong ngày đầu triển khai chương trình, ông Trần Khánh (trú phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) chia sẻ: "Khi đến đăng ký, tôi được các cán bộ tận tình hướng dẫn từng bước để hoàn thiện hồ sơ nên thấy yên tâm, thoải mái hơn. Được nhận thêm món quà, tôi rất vui".

Hướng dẫn, hỗ trợ người dân ngay tại nơi tiếp nhận

Tại bộ phận tiếp dân, các đơn vị bố trí khu vực hỗ trợ riêng, thực hiện quy trình "3 tại chỗ": tư vấn, tháo gỡ vướng mắc hồ sơ; hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản ứng dụng VNeTraffic; trao quà tri ân khi người dân hoàn tất nộp hồ sơ theo yêu cầu.

Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục và trao quà được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh phô trương, lãng phí.

Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết mục tiêu của chiến dịch là giúp người dân tháo gỡ những vướng mắc khi làm thủ tục đăng ký xe, nhất là xe đã qua nhiều đời chủ. Người dân còn băn khoăn về hồ sơ hãy chủ động liên hệ cơ quan đăng ký xe để được hướng dẫn cụ thể. Mỗi hồ sơ được hoàn thiện vừa giúp dữ liệu phương tiện chính xác hơn, vừa bảo vệ quyền lợi của chính chủ xe.

Ngay ngày đầu ra quân, Phòng CSGT đã thành lập các tổ công tác phối hợp công an cấp xã tổ chức "Ngày hội làm sạch dữ liệu" tại những địa bàn có nhiều phương tiện cần rà soát. Thông tin về chiến dịch được phổ biến qua hệ thống truyền thanh cơ sở, nhóm Zalo tổ dân phố, các buổi họp khu dân cư và tờ rơi có mã QR hướng dẫn cài đặt VNeTraffic.

Hướng dẫn tích hợp thông tin trên VNeID để hưởng ưu đãi lệ phí đăng ký, chuyển nhượng xe do Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa tuyên truyền ẢNH: PHÒNG CSGT KHÁNH HÒA CUNG CẤP

Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị người dân có xe đã mua bán, cho tặng nhưng chưa sang tên; hoặc phương tiện đã hư hỏng, không còn sử dụng nhưng chưa thu hồi đăng ký, biển số, chủ động liên hệ cơ quan đăng ký xe gần nhất để được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục.