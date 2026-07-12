Khánh Hòa: Voọc hoang dã xuất hiện tại khu nghỉ dưỡng ở Cam Lâm

Chiều 12.7, Công an xã Cam Lâm (Khánh Hòa) phát đi khuyến cáo đề nghị người dân không tiếp cận, xua đuổi hoặc có các hành vi gây nguy hiểm đối với một cá thể voọc hoang dã xuất hiện tại khu nghỉ dưỡng Aquamarine Cam Ranh trên địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, cá thể voọc được phát hiện đi lạc vào khu nghỉ dưỡng. Cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng con vật sinh sống tại khu vực núi Cù Hin và trong quá trình di chuyển đã đi lạc vào khu dân cư.

Voọc hoang dã xuất hiện tại khu nghỉ dưỡng trên địa bàn xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP CÔNG AN XÃ CAM LÂM CUNG CẤP

Để bảo đảm an toàn cho người dân cũng như bảo vệ động vật hoang dã, Công an xã Cam Lâm khuyến cáo người dân không lại gần, đuổi bắt, ném vật hoặc có bất kỳ hành vi nào khiến cá thể voọc hoảng sợ.

Cơ quan công an cũng nhấn mạnh, voọc là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ. Người dân tuyệt đối không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển hoặc tàng trữ cá thể voọc dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi phát hiện cá thể voọc hoặc các loài động vật hoang dã khác xuất hiện trên địa bàn, người dân cần giữ khoảng cách an toàn và thông báo ngay cho Công an xã Cam Lâm hoặc lực lượng kiểm lâm Khánh Hòa để kịp thời có biện pháp tiếp nhận, đưa động vật trở về môi trường sống tự nhiên.