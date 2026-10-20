Khánh Hòa xử phạt 14 cơ sở lưu trú vi phạm quy định về quản lý người nước ngoài

Ngày 20.10, Công an Khánh Hòa cho biết từ tháng 9 đến giữa tháng 10, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý, xử phạt hành chính về xuất nhập cảnh liên quan đến người nước ngoài, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt 14 cơ sở lưu trú với tổng số tiền 420,25 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu gồm cho người nước ngoài cư trú không hợp pháp tại Việt Nam tạm trú và không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, những vi phạm này ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tác động đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an Khánh Hòa tiến hành trục xuất 4 người nước ngoài quốc tịch Nigeria ẢNH: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Cơ quan chức năng khuyến cáo người nước ngoài đang cư trú, làm việc, học tập tại Khánh Hòa chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam; chủ động theo dõi thời hạn thị thực, thẻ tạm trú và giấy tờ liên quan, thực hiện đúng mục đích nhập cảnh và chỉ tiến hành các hoạt động được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân liên quan cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm khai báo tạm trú, phối hợp với lực lượng công an trong công tác quản lý người nước ngoài, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường du lịch, đầu tư an toàn tại Khánh Hòa.

Trục xuất 15 người nước ngoài vi phạm

Cũng trong thời gian trên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt hành chính 42 người nước ngoài vi phạm quy định pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh. Trong đó, đơn vị phối hợp với Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục trục xuất 15 trường hợp.

Nhiều trường hợp người nước ngoài bị trục xuất ẢNH: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn cho phép; nhập cảnh, hành nghề hoặc thực hiện hoạt động khác tại Việt Nam khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; nhập cảnh và hoạt động không đúng mục đích đã đăng ký khi xin cấp thị thực, thẻ tạm trú hoặc gia hạn tạm trú.