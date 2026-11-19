Phim điện ảnh Đất Đỏ vừa chính thức tổ chức lễ khai máy tại TP.HCM, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình đưa câu chuyện về nữ anh hùng Võ Thị Sáu lên màn ảnh rộng. Khánh My là một trong những diễn viên góp mặt trong dự án này, bên cạnh những gương mặt thuộc các thế hệ như NSƯT Ngọc Hiệp, Đình Khang, Trầm Minh Hoàng…

Quan điểm làm nghề của Khánh My

Nếu Trại buôn người đánh dấu sự trở lại của Khánh My sau quãng thời gian dài tập trung cho kinh doanh và cuộc sống cá nhân, thì Đất Đỏ tiếp tục mở ra một hướng đi mới. Thay vì trở lại với những hình ảnh quen thuộc, cô lựa chọn tham gia các dự án có đề tài và màu sắc khác biệt. Trong đó, Đất Đỏ là tác phẩm điện ảnh lịch sử, đặt ra những yêu cầu riêng về cách tiếp cận nhân vật, bối cảnh cũng như tinh thần của câu chuyện.

Khánh My trong buổi khai máy phim Đất Đỏ Ảnh: NVCC

Sau quãng thời gian có nhiều thay đổi trong cuộc sống, Khánh My cho thấy sự điềm tĩnh hơn trong cách nhìn nhận công việc và lựa chọn dự án. Với nữ diễn viên, việc trở lại màn ảnh không đơn thuần là tìm kiếm sự chú ý hay khẳng định lại tên tuổi, mà còn là cơ hội để thử thách bản thân với những câu chuyện có giá trị.

Ở hiện tại, Khánh My cho biết cô ưu tiên những kịch bản mang thông điệp nhân văn, có khả năng để lại dư âm và tạo sự kết nối với người xem. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, vai chính hay vai phụ, danh tiếng hay những yếu tố bên ngoài không còn là thước đo duy nhất khi cô cân nhắc tham gia một tác phẩm. Điều quan trọng hơn là câu chuyện mà bộ phim muốn truyền tải và những giá trị có thể gửi gắm đến khán giả.

Bên cạnh tư duy lựa chọn kịch bản, Khánh My cũng duy trì tinh thần chủ động trước những thử thách của nghề diễn. Việc tập luyện thể chất, gym và võ thuật giúp cô xây dựng nền tảng sức bền, đồng thời sẵn sàng thích nghi với những yêu cầu khác nhau trên phim trường. Nữ diễn viên cũng đề cao tinh thần học hỏi, không ngại trải nghiệm những điều mới trong quá trình làm việc.

Nữ diễn viên không đặt nặng vai lớn, vai nhỏ khi đóng phim Ảnh: NVCC

Một điểm đáng chú ý trong giai đoạn này là cách Khánh My nhìn nhận quá khứ và hiện tại. Thay vì bận tâm đến những danh xưng hay điều đã qua, cô tập trung dành năng lượng cho công việc và những cơ hội mới. Sự thay đổi trong quan điểm sống cũng phần nào phản ánh cách nữ diễn viên tiếp cận nghề nghiệp: bình tĩnh hơn, thực tế hơn nhưng vẫn giữ mong muốn được đóng góp.

Cô chia sẻ: "Nếu Trại buôn người là cuộc hội ngộ đầy cảm xúc giúp My tìm lại nhịp thở với điện ảnh sau 8 năm, thì Đất Đỏ lại mang đến cho My một niềm tự hào và sự xúc động rất khác. Khi cầm kịch bản, My biết mình không thể bỏ lỡ cơ hội được góp một phần nhỏ bé vào một tác phẩm giàu giá trị lịch sử như vậy. Ở giai đoạn hiện tại, My không đặt nặng chuyện vai lớn hay vai nhỏ, điều khiến My trăn trở nhất là khán giả – đặc biệt là các bạn trẻ – sẽ cảm nhận được điều gì sau khi rời rạp”.

Đất Đỏ tái hiện cuộc đời nữ anh hùng Võ Thị Sáu, từ những năm tháng tuổi trẻ đến hành trình tham gia cách mạng và trở thành biểu tượng bất khuất của lòng yêu nước trong thời kỳ kháng chiến. Không chỉ tập trung khắc họa những dấu mốc quan trọng, bộ phim còn hướng đến việc đưa câu chuyện về một biểu tượng của lịch sử Việt Nam đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.