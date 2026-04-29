Khánh thành 2 phà mới ở xã đảo, chấm dứt cảnh chờ đợi, 'xoá' cảnh quá tải

Ngày 29.4, UBND xã Tam Hải (thành phố Đà Nẵng) đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 2 chiếc phà mới, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ dân sinh.

Đây được xem là "cú hích" cần thiết đối với địa phương vốn nhiều năm phụ thuộc hoàn toàn vào phương tiện phà để đi lại và giao thương.

Tam Hải là xã đảo có địa hình cách trở, mọi hoạt động sinh hoạt, sản xuất của người dân đều gắn liền với tuyến phà qua sông. Tuy nhiên, trong thời gian dài, hệ thống phà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, không chỉ gây bất tiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Hai chiếc phà sắt đã chính thức đưa vào hoạt động ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trước thực trạng đó, UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ) đã phê duyệt dự án đầu tư đóng mới 2 phà sắt Tam Hải với tổng kinh phí gần 25 tỉ đồng.

Công trình được khởi công từ ngày 21.4.2025, sau 12 tháng thi công khẩn trương đã hoàn thành, kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân.

Hai chiếc phà mới được đóng bằng thép chuyên dụng, trang bị động cơ diesel hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

Mỗi phà dài 30,6 m, rộng 8,16 m, có trọng tải toàn phần 32,6 tấn, sức chở tối đa 80 hành khách, công suất 304 mã lực và bố trí 3 thuyền viên vận hành.

UBND xã đảo Tam Hải cho hay việc đưa vào khai thác 2 phà mới không chỉ nâng cao năng lực vận tải mà còn giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi, tăng tính an toàn cho người dân trong quá trình di chuyển. Đồng thời, đây cũng là nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối giữa xã đảo Tam Hải với các khu vực lân cận trong thời gian tới.

Cùng dịp này, địa phương còn tổ chức lễ hội cá chuồn Tam Hải tại khu di tích quốc gia Bàn Than – Hòn Mang – Hòn Dứa, tạo không khí sôi động, đậm đà bản sắc vùng biển.

Lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách với nhiều hoạt động đặc sắc như trò chơi tập thể, gian hàng ẩm thực phong phú và hô hát bài chòi truyền thống, góp phần quảng bá hình ảnh Tam Hải như một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch biển.