Nghỉ lễ 30.4, An Giang bố trí 33 phà tại 7 bến để phục vụ hành khách

Ngày 25.4, ông Nguyễn Văn Huấn, Phó tổng giám đốc Công ty CP phà An Giang, cho biết để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa, hạn chế ùn tắc giao thông dịp lễ 30.4, công ty sẽ tăng cường các chuyến phà từ ngày 30.4 đến hết ngày 4.5.

Công ty CP phà An Giang đã sẵn sàng cho các chuyến phà phục vụ hành khách trong dịp lễ 30.4

ẢNH: TRẦN NGỌC

Cụ thể, Công ty CP phà An Giang sẽ bố trí tổng cộng 33 phà từ 60 tấn đến 100 tấn tại 7 bến phà, gồm: Vàm Cống, An Hòa, Trà Ôn, Mương Ranh, Thuận Giang, Tân Châu, Năng Gù.

Tại các bến phà trên, tùy theo lưu lượng hành khách phát sinh, công ty sẽ điều động cho phà chạy rỗng sang bờ có đông khách để rước. Trong đó, bến phà An Hòa được bố trí 6 phà (gồm 4 phà 200 tấn và 2 phà 100 tấn) và hoạt động thường xuyên từ 4 - 5 phà, lúc cao điểm hoạt động 6 phà.

Công ty CP phà An Giang yêu cầu lãnh đạo các xí nghiệp phà trực thuộc bố trí nhân sự, phương tiện phục vụ, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông thông suốt, không để xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện và hành khách cục bộ trên hai đầu bờ bến phà; kiểm tra, bảo dưỡng bến bãi, nhà chờ, ponton, cầu dẫn, sửa chữa khắc phục những hư hỏng để đảm bảo hoạt động trong quá trình phục vụ và an toàn cho hành khách.

Công ty CP phà An Giang cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp hỗ trợ các xí nghiệp phà khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có), chủ động trong công tác chuẩn bị sẵn sàng 24/24 giờ khi có yêu cầu sửa chữa đột xuất.