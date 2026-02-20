Khánh thành cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng vào 30.4

Cùng đi với Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra 2 tuyến cao tốc ẢNH: NHẬT BẮC

Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng dài 60 km, đi qua 7 xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư 11.808 tỉ đồng. Được khởi công từ ngày 21.4.2024, tuyến cao tốc này kết nối trực tiếp với 3 cửa khẩu quốc tế là Hữu Nghị, Cốc Nam và Tân Thanh.

Một đoạn khác của dự án Hữu Nghị - Chi Lăng là tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam (kết nối cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng với cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh) dài 17 km, quy mô 2 làn xe (nền đường rộng 14,5 m).

Các nhà đầu tư và nhà thầu đang huy động hơn 3.200 nhân sự và hơn 1.200 máy móc, đồng loạt triển khai trên 150 mũi thi công. Sản lượng đạt 4.970/7.950 tỉ đồng, tương đương 63% giá trị hợp đồng.

Dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) có tổng chiều dài 121 km, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư 25.550 tỉ đồng theo hình thức PPP.

Giai đoạn 1 của dự án dài hơn 93 km bao gồm 2 hầm xuyên núi và 64 cây cầu vượt, có tổng mức đầu tư 14.331 tỉ đồng, được khởi công vào ngày 1.1.2024.

Giai đoạn 2 dự án được khởi công vào ngày 19.8.2025, bao gồm mở rộng 93,35 km đã đầu tư ở giai đoạn 1 và xây mới 27,71 km cao tốc (gồm 17 cầu và 3 hầm xuyên núi) nối lên cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng), với tổng mức đầu tư là 12.072 tỉ đồng.

Thủ tướng động viên công nhân làm việc xuyên tết trên công trường ẢNH: NHẬT BẮC

Theo Tập đoàn Đèo Cả, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được triển khai trong điều kiện địa hình và thời tiết đặc biệt khắc nghiệt; riêng năm 2025, mưa lũ kéo dài khiến thời gian thi công thực tế chỉ khoảng 4 tháng. Đợt lũ quét cuối tháng 9.2025 khiến 3 kỹ sư của đơn vị thiệt mạng và gây thiệt hại vật chất nhiều tỉ đồng.

Với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" thi công "3 ca 4 kíp", các nhà đầu tư và nhà thầu đã huy động hơn 1.300 thiết bị và hơn 2.800 nhân sự trên 211 mũi thi công. Tới nay, sản lượng giai đoạn 1 của dự án đạt 7.459 trên 11.476 tỉ đồng (tương đương 65% giá trị hợp đồng).

Tới nay, 2 dự án đã thông tuyến cục bộ 135/152 km, trong đó dự án Hữu Nghị - Chi Lăng thông tuyến 50/59 km, dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh thông tuyến 85/93 km.

Về công tác giải phóng mặt bằng, trên toàn tuyến của 2 dự án hiện còn một số vị trí chưa được bàn giao. UBND tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng đã cam kết giải quyết dứt điểm trong tháng 3.2026.

Kiểm tra dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Thủ tướng biểu dương những nỗ lực, kết quả của các chủ thể liên quan, đặc biệt là Tập đoàn Đèo Cả và cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường, khi phải thi công trong điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt.

So với chuyến kiểm tra ngày mùng 4 tết năm ngoái, Thủ tướng đánh giá năm nay có nhiều cái hơn tại dự án. Cụ thể, thu nhập của công nhân cao hơn, đường đã mở rộng hơn, nhân dân phấn khởi hơn, chi phí tiết kiệm hơn, không gian phát triển lớn hơn và giá trị gia tăng của đất cao hơn. Đường đi tới đâu sẽ thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, thúc đẩy giao thương khu vực biên giới, tạo thêm sinh kế cho bà con nhân dân và phát triển kinh tế địa phương.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Bí thư cấp ủy cần trực tiếp chỉ đạo và làm trưởng ban giải phóng mặt bằng để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Thủ tướng yêu cầu các chủ thể liên quan nỗ lực cao nhất và tăng tốc hơn nữa để đến ngày 30.4 tới phải khánh thành cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Đồng thời, Thủ tướng đề nghị nhà thầu hoàn thành tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng trước 30.4. Điều này mang ý nghĩa chiến lược, là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Thủ tướng hỏi thăm bà con sinh sống tại khu vực dự án ẢNH: NHẬT BẮC

Đêm qua 19.2 (tức mùng 3 tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến trực tiếp kiểm tra, thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động làm việc xuyên tết trên công trường thi công tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng tại Km45, thuộc xã Nhân Lý và nút giao IC03 (Km17+420 giao với QL4B) thuộc P.Kỳ Lừa.

Tại công trường, Thủ tướng đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát đã quyết tâm bám công trường, duy trì tiến độ dự án trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc. Thủ tướng cũng ghi nhận, cổ vũ đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động đã không nghỉ tết để thi công 3 ca 4 kíp, đảm bảo tiến độ dự án.