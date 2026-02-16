Thủ tướng: Bệnh viện tuyến cuối phải là 'niềm hy vọng lớn nhất của người bệnh'

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, tặng quà, chúc tết các bệnh nhân được cấp cứu; động viên các bệnh nhân an tâm điều trị, nhanh chóng hồi phục để trở về với gia đình.

Xúc động khi đến thăm hai bệnh viện trong ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ - thời điểm ai cũng mong được về sum họp với gia đình, Thủ tướng cảm ơn và chia sẻ với những vất vả, hy sinh, áp lực của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trên cả nước, nhất là trong những ngày lễ, tết.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên người bệnh ẢNH: NHẬT BẮC

Qua kiểm tra, Thủ tướng đánh giá cao công tác chuẩn bị, ứng trực tết của hai bệnh viện và "5 cái hơn": sạch sẽ hơn; trang thiết bị tốt hơn; cách tổ chức khoa học hơn; người bệnh và gia đình bệnh nhân thấy phấn khởi hơn; uy tín của các bệnh viện ngày càng cao hơn; đội ngũ cán bộ, y bác sĩ luôn đoàn kết, thống nhất.

Nhấn mạnh vai trò là các bệnh viện tuyến đầu về chuyên môn và tuyến cuối cùng giành giật sự sống, là niềm hy vọng lớn nhất của người bệnh, Thủ tướng đề nghị các bệnh viện xác định đây là trách nhiệm, niềm tự hào, sứ mệnh lịch sử vẻ vang để cứu chữa bệnh nhân.

"Nhen nhóm hy vọng cuối cùng, người bệnh nghĩ đến Bệnh viện Bạch Mai nếu là bệnh nội khoa, đến Bệnh viện Việt Đức nếu là bệnh ngoại khoa. Khi hy vọng mong manh cuối cùng của cuộc đời con người, người ta nghĩ đến Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức. Đây cũng chính là danh hiệu mà tôi cho là cao quý nhất, hơn bất cứ một danh hiệu nào", Thủ tướng chia sẻ.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả của ngành y tế nói chung và của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức đã đạt được trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của nhân dân trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị Bộ Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai có phương án tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả nhất các cơ sở 2; đặc biệt chú ý chất lượng nhân lực, bố trí đi lại, nơi ở cho đội ngũ nhân lực và quan trọng nhất là tiếp tục giữ gìn, phát huy thương hiệu của hai bệnh viện.

Thủ tướng và các cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng cũng chỉ đạo tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất, quy hoạch lại cơ sở hiện tại sạch đẹp, khang trang; nhấn mạnh các bệnh viện tuyến cuối cần phải đầu tư trang thiết bị hiện đại nhất, "làm cái gì ra cái đấy, làm cái gì được cái đấy" nhưng trên tinh thần công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Bệnh viện Việt Đức với nguồn nhân lực dồi dào cần sẵn sàng bổ sung, hỗ trợ cho các bệnh viện khác khi cần. Về dinh dưỡng cho bệnh nhân ngoại khoa, Thủ tướng đề nghị Bệnh viện Việt Đức trích kinh phí để phục vụ các suất ăn trong 3 ngày tết cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế và UBND các tỉnh, thành phố, các bệnh viện căn cứ khả năng, điều kiện của mình cố gắng thu xếp kinh phí để phục vụ miễn phí các suất ăn trong 3 ngày tết (29, mùng 1, mùng 2 tết) cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện trên cả nước.

Đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của Bệnh viện Bạch Mai liên quan xây dựng cơ sở vật chất, Thủ tướng đề nghị trong quý 1/2026 hoàn thành việc nâng cấp Trường cao đẳng Y tế Bạch Mai trở thành Trường đại học Y Dược Bạch Mai. Về những đề xuất của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho bệnh viện theo đúng nguyên tắc để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.