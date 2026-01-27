Khánh thành công trình ‘Thắp sáng Trà Tập’, lan tỏa ánh sáng sạch đến vùng cao

Trước đó, vào cuối tháng 12.2025, EVNCPC phối hợp Công ty Điện lực Đà Nẵng, Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung và Đoàn Thanh niên xã Trà Tập triển khai chương trình nhằm cải thiện hạ tầng chiếu sáng công cộng, bảo đảm an toàn đi lại cho người dân vùng núi, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng năng lượng tái tạo.

Đèn điện mặt trời thắp sáng ở xã Trà Tập ẢNH: PHƯƠNG NAM

Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời hưởng ứng "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động, hướng tới hỗ trợ các địa phương còn nhiều khó khăn.

Theo kế hoạch, chương trình tập trung lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại một số tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn xã Trà Tập. Các trụ đèn cao 6 m, sử dụng đèn năng lượng mặt trời công suất 500 W, do EVNCPC và các nhà tài trợ hỗ trợ.

Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng chiếu sáng, chương trình còn trao tặng các phần quà thiết thực cho 11 hộ dân thuộc đối tượng hỗ trợ của "Chiến dịch Quang Trung". Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 200 triệu đồng.

Công trình "Thắp sáng Trà Tập" lan tỏa ánh sáng ứng dụng năng lượng tái tạo đến vùng cao Đà Nẵng

ẢNH: PHƯƠNG NAM

Việc đưa hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời vào sử dụng không chỉ góp phần nâng cao an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự khu dân cư vào ban đêm mà còn cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chương trình góp phần lan tỏa việc sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng đoàn viên, thanh niên ngành điện.

Công trình 30 trụ điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời được EVNCPC tặng cho xã Trà Tập ẢNH: PHƯƠNG NAM

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Huy Chiến, Phó giám đốc Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung, cho biết "Thắp sáng Trà Tập" là hoạt động an sinh xã hội mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm của các đơn vị ngành điện trong việc đồng hành cùng chính quyền và người dân địa phương, đặc biệt tại các khu vực miền núi còn nhiều khó khăn.

Ông Chiến nhấn mạnh, việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, nâng cao chất lượng đời sống sinh hoạt của người dân mà còn góp phần thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch, bền vững.

Ông Ngô Huy Chiến, Phó giám đốc Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung, phát biểu tại chương trình ẢNH: PHƯƠNG NAM

Chương trình "Thắp sáng Trà Tập" là hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, thể hiện sự chung tay của EVNCPC và các đơn vị ngành điện trong việc đồng hành cùng chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần mang lại diện mạo mới cho hạ tầng chiếu sáng và đời sống cộng đồng vùng cao.