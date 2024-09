Nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh chí sĩ Nguyễn An Ninh, Thư viện số Nguyễn An Ninh trình làng Không gian trải nghiệm Thư viện số Nguyễn An Ninh - Chuyên đề Nam bộ tại Đường sách TP.HCM.

Lễ khánh thành Không gian trải nghiệm Thư viện số Nguyễn An Ninh - Chuyên đề Nam bộ diễn ra lúc 9 giờ ngày 14.9, tại sân khấu A, Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) với phần giới thiệu của nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng và đội nghệ nhân Hát Sắc Bùa đến từ Bến Tre. Talkshow Tầm vóc của chí sĩ Nguyễn An Ninh và sức ảnh hưởng của ông với giới trẻ thời bấy giờ diễn ra lúc 9 giờ ngày 15.9 tại sân khấu A, Đường sách TP.HCM do tiến sĩ Bùi Trân Phượng trình bày. Giao diện Thư viện số Nguyễn An Ninh - Chuyên đề Nam bộ ẢNH: BTC Tại Đường sách cũng sẽ trưng bày sa bàn chủ đề "Hương sắc phương Nam" gắn với các nội dung sách và văn hóa sông nước như: Mùa len trâu, Cánh đồng bất tận, Nhà nổi trên sông… Đây là tác phẩm của ông Lê Xuân Giang, giảng viên khoa Thiết kế nghệ thuật, ngành Nghệ thuật số, Trường ĐH Hoa Sen. Trên nền tảng số, ra mắt số đầu tiên của chuyên mục Đó đây Nam bộ, hành trình điền dã của thư viện số Nguyễn An Ninh là hành trình lưu trữ những ký ức, văn hóa đang dần mai một trong đời sống hiện đại. Các bạn trẻ trải nghiệm Thư viện số Nguyễn An Ninh Thư viện số Nguyễn An Ninh - Chuyên đề Nam bộ (http://thuviennguyenanninh.vn) là một không gian mở, không chỉ thực hiện chức năng lưu trữ các nguồn tài liệu và tài liệu được số hóa... phục vụ bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ, các nhà nghiên cứu, tham khảo, học hỏi, tìm hiểu về lịch sử con người Nam bộ, mà còn là nơi để trải nghiệm, chia sẻ, trao đổi, học hỏi thông qua các hình thức phong phú.