Khánh thành nhà máy TAKUMINO tại Bình Định

Dự án Nhà máy chế biến đá granite TAKUMINO là liên doanh của hai công ty: Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Viên An Lộc Phát và Okuno Trading Corporation; có tổng vốn đầu tư hơn 4 triệu USD với các trang thiết bị máy móc hiện đại và công nghệ xử lý thân thiện môi trường. Nhà máy này được đặt tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, TX.An Nhơn (Bình Định).

Ông Vũ Hồng Quân, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH TAKUMINO phát biểu tại buổi lễ THANH QUÂN

Khi đi vào hoạt động, TAKUMINO sẽ cung ứng 1.500 m3 đá chế biến mỗi năm, tạo công việc việc làm cho hơn 100 lao động với mức thu nhập trung bình khá (10 triệu đồng/tháng).

Các đại biểu chuẩn bị thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành THANH QUÂN

Theo ông Vũ Hồng Quân, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH TAKUMINO, Công ty Okuno có gần 50 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành sản xuất, chế tác mộ bia theo công nghệ Nhật Bản. Trong suốt quá trình đó, Okuno đã làm việc ở nhiều nơi như Hàn Quốc và Trung Quốc, xây dựng thành công hệ thống phân phối, có nhiều đối tác tốt và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, Công ty An Viên An Lộc Phát là chủ đầu tư dự án Bình Định An Viên tại TP.Quy Nhơn (Bình Định), một mô hình nghĩa trang kiểu mới có quy mô 60 ha, nơi cung cấp các dịch vụ an táng và thờ tự, bắt kịp xu hướng các đô thị lớn trong nước và quốc tế.

"Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy xu hướng ngành dịch vụ tâm linh vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển, đặc biệt là nhu cầu về mộ đá khối chất lượng cao và bền bỉ theo thời gian", ông Quân nói thêm.