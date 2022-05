Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long

Sáng 19.5, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khánh thành, đưa vào hoạt động công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đến dự và cắt băng khánh thành có ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh; Ban giám đốc Công an tỉnh và các lãnh đạo của tỉnh Vĩnh Long.

Công trình được khởi công vào tháng 2.2022, nằm trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Vĩnh Long, với diện tích 81 m², trong đó khu thờ chính có diện tích 25 m2 và hành lang xung quanh 56 m². Sau 3 tháng thi công, công trình hoàn thành vào đúng ngày kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022)

Nguồn kinh phí xây dựng công trình được cán bộ chiến sĩ tự nguyện đóng góp và nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ, góp phần xây dựng và hoàn thành.

Việc khánh thành công trình là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ đảng viên, nhân dân nói chung và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long nói riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, nhấn mạnh Công an tỉnh Vĩnh Long quyết tâm, phấn đấu thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an tỉnh nhà thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, xứng danh là “thanh bảo kiếm của Đảng”, “lá chắn thép” vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.