Thế giới

Khảo sát mới của Gallup phơi bày nỗi lo sợ của người Mỹ

Thụy Miên
Thụy Miên
05/02/2026 12:15 GMT+7

Người Mỹ đang đặc biệt lo ngại về hệ thống chính trị của nước này, theo kết quả khảo sát mới do Gallup thực hiện tại nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Dân Mỹ lo ngại về hệ thống chính trị qua khảo sát mới của Gallup năm 2026 - Ảnh 1.

Dân Mỹ lo ngại sâu sắc về hệ thống chính trị

ảnh: ap

Khoảng 1/3 số người Mỹ được hỏi đã đánh giá chính trị và chính quyền là vấn đề hàng đầu mà đất nước đang phải đối mặt. Đây là tỷ lệ ngang ngửa với các nước Slovenia, Tây Ban Nha và Hàn Quốc, theo AP hôm 5.2.

Mỹ đã trở nên nổi bật trong lần xếp hạng đợt này vì người dân vừa lo lắng về sự ổn định của hệ thống dân chủ, vừa đặt câu hỏi về khả năng liệu nước này vẫn đủ sức đứng đầu trong lĩnh vực kinh tế, theo AP dẫn lời ông Benedict Vigers của Gallup.

"Điều đó thật sự đặc biệt", ông Vigers nhận xét về vị trí của Mỹ trong cuộc khảo sát, được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 10.2025.

Nước Mỹ cũng chứng kiến sự lo lắng của giới trẻ đối với các vấn đề kinh tế. Theo kết quả khảo sát, giới thanh niên Mỹ trẻ có xu hướng quan ngại về khả năng chi trả và các vấn đề "cơm áo gạo tiền" nhiều hơn so với những người đồng trang lứa tại phần lớn trong số 107 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát.

Phát hiện trên được công bố theo sau nhiều thập niên diễn ra tình trạng phân cực đảng phái ở Mỹ và dẫn đến đỉnh điểm là sự trỗi dậy của Tổng thống Donald Trump, vụ tấn công Điện Capitol ngày 6.1.2021, những nỗ lực bất thành trong việc đưa ông Trump ra xét xử dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, và việc ông Trump quay lại nắm quyền.

Theo Gallup, tất cả những diễn biến trên làm dấy lên những câu hỏi mới về các cơ chế bảo vệ hiến pháp và chính trị ở Mỹ.

