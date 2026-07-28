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Thời sự

Khảo sát thực địa dự án hơn 13.200 tỉ chống ngập úng ven sông Hồng

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường

Đoàn công tác của ADB tại Việt Nam vừa cùng các đơn vị liên quan khảo sát thực địa dự án khắc phục tình trạng ngập, úng ven sông Hồng khu vực Lào Cai và vùng phụ cận.

Chiều 28.7, một lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai xác nhận, đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam đã khảo sát thực địa dự án khắc phục, xử lý tình trạng ngập, úng ven sông Hồng khu vực trung tâm tỉnh Lào Cai và vùng phụ cận.

Khảo sát thực địa dự án hơn 13.200 tỉ chống ngập úng ven sông Hồng - Ảnh 1.

Mặt bằng tổng thể dự án chống ngập úng ven sông Hồng

ẢNH: BÁO LÀO CAI

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến trên 13.200 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương; thực hiện từ 2026 - 2031. 

Theo chủ trương đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai (chủ đầu tư) sẽ xây dựng mới khoảng 20 km kè sông Hồng và nâng cao cao trình đỉnh kè hiện tại khoảng 23 km, kết hợp xây dựng đường rộng 7,5 - 10,5 m.

Nạo vét, cải tạo và cứng hóa hệ thống 14 ngòi tiêu dài 25 km; xây dựng các trạm bơm tiêu kết hợp cống; cải tạo hệ thống thoát nước...

Dự án gồm 5 dự án thành phần, triển khai tại các phường Yên Bái, Nam Cường, Âu Lâu, Văn Phú và xã Trấn Yên, với diện tích khoảng 369 ha.

Khảo sát thực địa dự án hơn 13.200 tỉ chống ngập úng ven sông Hồng - Ảnh 2.

Đoàn công tác khảo sát tại khu vực đê Việt Thành (xã Trấn Yên)

ẢNH: BÁO LÀO CAI

Tại buổi kiểm tra thực địa, đoàn công tác của ADB tại Việt Nam cho rằng, việc khắc phục, xử lý tình trạng ngập, úng ven sông Hồng khu vực trung tâm tỉnh Lào Cai và vùng phụ cận rất cần thiết đối với người dân.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, đoàn sẽ trao đổi thống nhất với các sở, ngành chức năng tỉnh Lào Cai và các bộ, ngành Trung ương tổ chức lập báo cáo tiền khả thi dự án.

Đồng thời, thực hiện các thủ tục, thẩm định phê duyệt đề xuất các khoản vay theo quy định để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện, góp phần giảm thiệt hại do thiên tai cho người dân vùng ven sông Hồng khu vực trung tâm tỉnh Lào Cai và khu vực phụ cận.

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